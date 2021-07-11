دراسة جديدة.. نزلات البرد سبقت البشر بخمسمائة ألف عام

توصلت دراسة جديدة إلى أن نزلات البرد من أقدم الفيروسات التي عرفها الإنسان، حيث أكد العلماء أن نزلات البرد سبقت البشر بخمسمائة ألف عام.

ووفقًا لما ذكره موقع "ديلي ميل" البريطاني، يمكن أن تسبق نزلات البرد الإنسان الحديث بمئات الآلاف من السنين.

ويشير الحمض النووي المأخوذ من آثار الفيروس الذي تم العثور عليه في زوج من أسنان يبلغ عمرها 31000 عام إلى أن نزلات البرد أحد أقدم الفيروسات، الذي عرفها الإنسان.

خلال الدراسة، تم فحص الأسنان التي تم الكشف عنها في سيبيريا في عام 2019 ، من قبل فريق من علماء الأحياء الدقيقة في جامعة كوبنهاجن الدنماركية، ووجدوا سلالات مجهرية للعديد من الإصابات البشرية المعروفة بما في ذلك فيروس نزلات البرد.

وأكد العلماء أنه أقدم دليل معروف على وجود عدوى فيروسية في البشر، وفقًا لمجلة نيو ساينتست، حيث يعود الدليل السابق على وجود فيروس محدد في الإنسان العاقل إلى 7000 عام فقط.

من جانبها قالت المؤلفة الرئيسية صوفي هولتسمارك نيلسن، عالمة الأحياء الدقيقة بجامعة كوبنهاجن الدنماركية، لمجلة نيو ساينتست، إنه أقدم فيروس في البشر حتى الآن.

كان فيروس التهاب الكبد B يصيب الناس منذ العصر البرونزي على الأقل وفقًا لدراسة أجريت عام 2019 في مجلة Nature، والتي وجدت أن الفيروس في بقايا عمرها 4500 عام في منغوليا.

الدرن أول عدوى بكتيرية أصابت الإنسان

أما بالنسبة للعدوى البكتيرية ، فإن أول حالة معروفة لمرض السل تعود إلى ما يقرب من 17000 عام - لكنها كانت لثيران، كما يعود تاريخ تسوس الدرن المعروف في البشر إلى ما قبل 5000 عام ويوجد في العمود الفقري لبعض المومياوات المصرية.

وقامت نيلسن وزملاؤها بتحليل الحمض النووي المأخوذ من أسنان الطفل التي عثر عليها مدفونة بعمق في موقع أثري بعيد بالقرب من نهر يانا في سيبيريا.

درس فريق هولتسمارك نيلسن، شظايا الأسنان الموجودة في يانا ووجدوا مادة وراثية منخفضة الدرجة من أربعة أنواع من فيروس الهربس.