مصر للطيران تسير 71 رحلة دولية وداخلية وتجارية عبر مطار القاهرة غدا

تسير مصر للطيران بمطار القاهرة الدولي، غدا الإثنين ١٢ يوليو، ٧١ رحلة جوية بمعدل ٥٤ رحلة دولية إلى كل من تورنتو، واشنطن، دبي، جوبا، أكرا، تونس، الدوحة، أثينا، نيويورك، ميلانو، روما، باريس، إسطنبول، أمستردام، فرانكفورت، كوبنهاجن، لندن، موسكو، أبوظبي، البحرين، الخرطوم، لارناكا، بيروت، الشارقة، نيروبي، أديس أبابا، إربيل ، و١٣ رحلة داخلية إلى كل من شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان، و٤ رحلات شحن جوي تنقل جميع هذه الرحلات ٦١٧٥ راكبا.

وكانت مصر للطيران قد سيرت اليوم الأحد، ٧٩ رحلة جوية بمعدل ٦٠ رحلة دولية، و١٣ رحلة داخلية، و٦ رحلات شحن جوى، لنقل ٦١٤٧.

وتشهد المطارات ذات المقاصد المصرية خلال الآونة الأخيرة زيادة ملحوظة في معدلات التشغيل رغم الظروف الصحية الراهنة التي تجتاح العالم، خاصة مع بدء العديد من دول العالم في عمليات التطعيم بلقاحات كورونا، ما يسهل عمليات التنقل والسفر بين الدول خلال الفترة المقبلة، خاصة مع قرب بدء حلول الفصل الصيفي.

يذكر أن المطارات تلتزم بتطبيق قرار الحكومة الخاص بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون تحليل PCR بنتيجة سلبي قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة، ويستثنى الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات.

ويشمل القرار المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج باستثناء القادمين من اليابان- الصين- تايلاند، أمريكا الشمالية والجنوبية- كندا ومطارات لندن هيثرو- باريس- فرانكفورت، حيث يتم السماح لمدة 96 ساعة على الأكثر من الموعد المحدد للرحلة القادمة من هذه الدول، نظرًا لطول مدة السفر والترانزيت في تلك المطارات.

فيما يمكن للقادمين مباشرةً إلى مطارات شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم وطابا فقط إجراء تحليل PCR فور وصولهم المطار مقابل 30 دولارًا، حال عدم إحضارهم الشهادة معهم، في إطار خطة الدولة الاحترازية لمواجهة كورونا ومنع انتشاره عبر المسافرين.