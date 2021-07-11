تسمم ربة منزل بعد تناولها قرص غلة سام في المنيا

أصيبت ربة منزل إثر تناولها قرص غلة سام بطريق الخطأ في مدينة ملوي بجنوب محافظة المنيا، وتم نقلها لمركز السموم بمستشفى المنيا العام لتلقي العلاج اللازم.

وتلقت الأجهزة الأمنية إشارة من الدكتور أسامة حسانين مدير مستشفى ملوي العام بوصول «شيماء.ج.ر» 37 عاما ربة منزل مقيمة بحي غرب مدينة ملوي، مصابة بأعراض إسهال وقئ وضعف عام وحالتها العامة مستقرة.

وتبين بالفحص وإجراء التحريات الأولية أن المصابة، تناولت قرص غلة سام بطريق الخطأ، وتم نقلها لمستشفى ملوي العام وقامت بتحويلها لمركز السموم بمستشفى المنيا العام لمحاولة إنقاذها.

وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وكلفت النيابة العامة التي تباشر التحقيق إدارة البحث لجنائي بالتحري حول الظروف والملابسات لمعرفة وجود شبهة جنائية أم لا.