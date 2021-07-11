الأحد 11 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

«مش بس لحمة».. طريقة عمل فتة الجمبري اللذيذة لعشاق البحريات

فتة الجمبري
فتة الجمبري

يعتاد الكثير من العرب، خاصة المصريين على صنع طبق الفتة الكبير وتقديمه في المناسبات الكبيرة وعلى رأسها عيد الأضحى، لكن يقومون بعمل الفتة باللحم كما هو متعارف، لكن البعض لا يفضل أكل اللحوم، ويفضلون البحريات أكثر، لذلك فعلى هؤلاء تجربة "فتة الجمبري" التي سنعرض طريقة عملها ومكوناتها في السطور القادمة.

مكونات فتة الجمبري

كيلو جمبري 

ملح

فلفل أسود

بابريكا

ثوم

خل

زيت

7 اكياس فيجتار

 140 جرام بقسماط

 5معالق ثومية

4 معالق زبادي

عيش لبناني محمص

كزبرة 

وطريقة عمل فتة الجمبري بيسطة للغاية ويستطيع أي شخص عملها، وهي ستكون كلآتي:

1- فى طبق سنضع كيلو جمبري و نتبله بملح وفلفل اسود وبابريكا وثوم وخل وزيت.

2- وفى طبق آخر سنزيد الـ 7 أكياس من الفيجتار و 140 جرام بقسماط ونغطى الجمبرى به.

3-فى مقلاية فيها زيت, سنقوم بقلي الجمبري فيها.

4-فى طبق سنضع 5 معالق ثومية و4 معالق زبادى ورشة فلفل وبابريكا 1\4 معلقة ثوم, معلقة خل ونخلطهم.

5-وفى طبق التقديم سنضع عيش لبنانى محمص أرز جمبري صوص الثومية وكزبرة. 

بذلك تكون فتة الجمبري جاهزة للتقديم، وفضلاً عن كونها وجبة لذلذة ومختلفة لكسر الروتين، إلا أن بها العديد من العناصر الغذائية المغذية من بروتين وفسفور وأملاح ومعادن وفيتامينات، يحتاجها الكبار والصغار، فلا أحد ينكر القيمة الغذائية الكبيرة للجمبري، ولكن اقتصاره على أكلات تقليدية يظلمه كثيرا، فعالم الجمبري به الكثير من أسرار الأكل المختلفة.

أخيرًا ننصح الأمهات وربات البيوت وكل من يستخدم المطبخ كهواية أو التزام، أن يجرب الأكلات والوصفات المختلفة ليكسر روتين الحياة، ففي العالم كثير من وصفات الأكل اللذيذة التي تستحق التجربة، فافتحوا نافذتكم على عالم الأكلات الجديدة ستشعرون بالسعادة العارمة.

المصريين فتة الجمبري اللحوم فتة اللحم جمبرى

رئيس التحرير

وائل لطفي

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