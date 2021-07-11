الأحد 11 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إحباط تهريب مشغولات ذهبية وأحجار كريمة بمطار القاهرة

إحباط تهريب مشغولات
إحباط تهريب مشغولات ذهبية

نجحت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي في إحباط ثاني محاولة لراكبة عربية تهريب كمية كبيرة من المشغولات الذهبية والإكسسوارات المرصعة، أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على ركاب رحلة طيران الشرق الأوسط القادمة من بيروت.

واستوقف وليد صبرى رئيس قسم اللجنة الجمركية إحدى الراكبات عند محاولتها الخروج من بوابة اللجنة وأنكرت حوزتها لما يجب الإفصاح عنه أو ما يستحق عنه رسوما وضرائب جمركية.

وبتفتيش حقائبهما على جهاز الفحص بالأشعة بواسطة مصطفى مرسى مأمور الجمرك تلاحظ له وجود ما يشتبه أن يكون مشغولات ذهبية، قام محمود عبد النبى عباس مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبنى الركاب رقم 2 بتكليف محمد حسين مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكبة يدويا، مما أسفر عن وجود كمية من المشغولات الذهبية والإكسسوارات المرصعة بالأحجار الكريمة، قام أسامة محمد دياب مدير الجمرك بتكليف نورهان محمد فؤاد مأمور الجمرك بتفتيش الراكبة ذاتيا مما اسفر عن وجود كمية اخرى مما سبق ذكره فى ملابسها بخلاف الشخصى الذى ترتديه، قام زكريا حسب الله مدير إدارة الجمرك بتشكيل لجنة مكونة من محمد جمال واحمد عطالله مأمورا الجمرك تحت إشراف أحمد فوزى مدير الحركة لعد، ووزن المضبوطات والتى بلغت 141 قطعة متنوعة بوزن حوالى كيلو إلا ربع، وأمر "حسب الله" بتحرير محضر ضبط جمركى ضد الراكبة بعد العرض على الدكتور ماجد موسى مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي.

سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي تهريب كمية كبيرة من المشغولات الذهبية المشغولات الذهبية الإكسسوارات المرصعة رحلة طيران الشرق الأوسط

رئيس التحرير

وائل لطفي

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