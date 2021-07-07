الأحد 11 يوليو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

10 آلاف شخص معرضون لخطر كورونا بعد رفع القيود ببريطانيا

كورونا
كورونا

حذر الخبراء من أن قرار حكومة المملكة المتحدة برفع القيود المتبقية بشأن مواجهة فيروس كورونا هذا الشهر سيحكم على الآلاف من الشباب البريطانيين بالإصابة بما يسمى بـ"كوفيد الطويل".
وقال مسئولون بالجمعية الطبية البريطانية لصحيفة الإندبندنت "إن ما يصل إلى 10 آلاف شخص يمكن أن يصابوا بهذه الحالة المنهكة خلال الأسابيع المقبلة، مما يعني أن رفع هذه الإجراءات سيكون أشبه بـ"دس السم في العسل".

وأشارت الإندبندنت- في تقرير عبر موقعها الإليكتروني اليوم الأربعاء- إلى أن هذا التحذير يأتي قبيل رفع الإجراءات القانونية لارتداء أقنعة الوجه في وسائل النقل العام وفي المحلات وأماكن الضيافة.. وكذا سيتم إلغاء قواعد التباعد الاجتماعي اعتبارًا من 19 يوليو الجاري.

ونسبت الصحيفة إلى النائبة ليلى موران- التي تترأس لجنة مؤلفة من جميع الأحزاب المشاركة في البرلمان تختص بشؤون فيروس كورونا- قولها، إن المصابين بفيروس كوفيد الطويل سيمثلون "الضرر المباشر" لنهج رئيس الوزراء بوريس جونسون، بينما كتب النشطاء إلى وزير الصحة ساجيد جاويد يدعونه لإعادة النظر في هذه الخطوة.

كورونا حول العالم

ذكرت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية أن إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في العالم ارتفع إلى 184 مليونًا و616 ألفًا و978 حالة.

وأفادت الجامعة- حسبما ذكرت شبكة سي إن إن" الأمريكية اليوم الأربعاء- بأن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في العالم ارتفع إلى 3 ملايين و993 ألفًا و241 حالة.

وتتصدر الولايات المتحدة الأمريكية قائمة الدول الأكثر تضررًا جراء تفشي الوباء، حيث ارتفع إجمالي الإصابات إلى 33 مليونًا و747 ألفًا و198 حالة، بينما بلغ إجمالي الوفيات الناجمة عن الفيروس 605 آلاف و905 حالات، فيما تحتل الهند المرتبة الثانية من حيث عدد الإصابات والتي بلغت 30 مليونًا و663 ألفًا و665 حالة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 404 آلاف و211 حالة.

كورونا حول العالم

رئيس التحرير

وائل لطفي

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