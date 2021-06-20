الأحد 20 يونيو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

«الأوقاف» تعلن ضوابط صلاة عيد الأضحى المبارك

محمد مختار جمعة
محمد مختار جمعة

أعلن الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إقامة صلاة العيد الأضحى المبارك لعام  1442/2021، في المساجد التي تقام بها صلاة الجمعة وبنفس الضوابط.

وأوضح وزير الأوقاف ضوابط صلاة عيد الأضحى في مقطع فيديو، نشره عبر قناته الرسمية  على موقع «يوتيوب»، وخلال صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".
 

 - ضوابط صلاة عيد الأضحى

وجاءت ضوابط صلاة عيد الأضحى المقبل كالآتي:

1. صلاة العيد فى المساجد الكبرى التى تقام بها صلاة الجمعة فقط.
2. عدم السماح بأداء صلاة العيد فى الساحات أو خلافه غير المساجد المحددة.
3. ارتداء المصلين الكمامة قبل دخول المسجد.
4. اصطحاب المصلى الشخصي.
5. مراعاة علامات التباعد الاجتماعي.
6. عدم فتح دورات المياه.
7. فتح المسجد قبل الصلاة بـ10 دقائق وغلقه بعدها بـ10 دقائق.
8 . لا تزيد مدة التكبير عن 7 دقائق.
9. لا تزيد مدة الخطبة عن 10 دقائق كالجمعة.
10. لا يتم فتح مصليات السيدات إلا تحت إشراف واعظة أو مشرفة معتمدة من المديرية التابع لها المسجد.
11. عدم السماح باصطحاب الأطفال أو أى أطعمة أو مشروبات أيا كان نوعها على الإطلاق بمصليات السيدات أو أماكن صلاة الرجال.

 

صلاة العيد عيد الأضحى الساحات ضوابط صلاة العيد عيد الأضحى المبارك

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