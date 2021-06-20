إلغاء حفلات التوقيع والكتب «دليفري».. كيف استعد اتحاد الناشرين لمعرض الكتاب؟

أكد سعيد عبده، رئيس اتحاد الناشرين المصريين، استعداد الاتحاد لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، والذي سيتم تنظيمه خلال الفترة من 30 يونيو الجاري وحتى 15 يوليو المقبل، معربا عن شكره لرئيس الحكومة الدكتور مصطفى مدبولي، ووزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم، على جهودهما المتميزة لتذليل العقبات في سبيل إقامة دورة هذا العام.

وقال رئيس اتحاد الناشرين المصريين، اليوم الأحد، إنه تم استيعاب كل الناشرين المتقدمين تقريبا بالتعاون مع وزارة الثقافة؛ مشيرا إلى أنه تم تخفيض المساحات لأن هذه دورة استثنائية نظرا للظروف التي فرضتها جائحة "كورونا" على العالم أجمع.

ودعا المشاركين في هذه الدورة إلى اتخاذ الإجراءات الاحترازية وتفادي وخفض التجمعات؛ لافتا في هذا السياق إلى أنه تقرر إلغاء حفلات توقيع الكتب، وأعرب عن أمله في أن يقدم الناشرون في هذا المعرض ما لديهم من إصدارات لاسيما الجديدة منها والتي لم يتمكنوا من تقديمها في دورة يناير التي تم إلغاؤها بسبب "كورونا".

وأضاف عبده، أن هناك مبادرة تم تقديمها بالتعاون مع الهيئة العامة للكتاب عن كيفية الاستفادة بالكتب المخفضة في معرض فيصل للكتاب في شهر رمضان الماضي، مشيرا إلى أن كل من شارك في هذه المبادرة سيكون لهم جناح مجانا في هذا المعرض استمرارا للمبادرة من أجل تقديم الكتاب المخفض للمواطنين وهي مبادرة طيبة من وزارة الثقافة.

وتابع قائلا: “نحن نحاول قدر الإمكان أن نفتح مجالا للناشر حتى وإن لم يكن قد اشترك سابقا في المبادرة، فلا تزال الفرصة أمامه أن يشترك فيها خلال الدورة الحالية لمعرض القاهرة”، موضحا أنه سيتم تقديم بعض الخدمات اللوجستية لتسهيل حركة حصول القارئ على مشترياته من الكتب مثل العربات المتنقلة أو توصيلها للبيت (دليفري) في أي مكان للجمهورية خلال 24 ساعة بهدف الارتقاء بالخدمات الثقافية وحتى تكون متاحة ويسهل الوصول إليها.

وتنطلق فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ52 يوم 30 يونيو الجاري، بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، تحت شعار "في القراءة حياة"، وذلك بعد تأجيله عن موعده الأصلي في يناير الماضي، وتقرر إقامة الفعاليات الثقافية كافة على المنصة الإلكترونية فيما عدا حفل جوائز المعرض والنشاط المهني واجتماعات مديري معارض الكتاب، ومناقشة طبيعة المحاور التي سيقوم عليها نشاط المعرض واقتراح أسماء المشاركين من داخل مصر وخارجها.

ومن المقرر أن تشهد هذه الدورة من معرض القاهرة الدولي للكتاب، إطلاق مبادرة "ثقافتك كتابك"، وتضم مئات العناوين من دور النشر وقطاعات الوزارة على ألا يتجاوز سعر الكتاب فيها عشرين جنيها إلى جانب الأنشطة الافتراضية التي سيتم تنفيذها من خلال المنصة الإلكترونية الخاصة بالمعرض.

وتخصص هيئة الكتاب جانبا من معروضاتها بجناح "كنوز هيئة الكتاب"، والذي يضم الكتب القديمة الصادرة عن الهيئة وتباع بأسعار مخفضة تبلغ جنيها واحدا فقط للكتاب.