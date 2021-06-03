الجمعة 04 يونيو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

أول بيان رسمي من البنك التجاري الدولي بشأن التحفظ على أموال محمد رمضان

محمد رمضان
محمد رمضان

قال البنك التجاري الدولي-مصر «cib»، إنه بالإشارة إلى ما ورد في بعض مواقع التواصل الاجتماعي والتزامًا بالسرية المصرفية المنصوص عليها في التشريعات المنظمة للعمل المصرفي؛ بعدم الإفصاح عن معلومات تخص حساب عميل أو تعاملاته، يود البنك التجاري الدولي التنويه على أنه عند استلام حجوز قضائية من المحكمة أو غيرها من الجهات المصرح لها قانونا بالحجز على أرصدة العملاء فإن إجراءات العمل بالبنك توجب إبلاغ العميل بذلك.

وأكد البنك أنه لا يحدث حجز على حساب عميل أو منعه من التصرف فيه إلا بأمر أو حكم قضائي من جهة قضائية.

وأضاف البنك التجاري الدولي-مصر أنه يواصل التزامه بتقديم أفضل مستوى خدمة لعملائه.

وكان الفنان محمد رمضان قد نشر مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي قال فيه إنه تم التحفظ على أمواله من جانب الدولة بشكل عام دون أي توضيحات.

وروى محمد رمضان، المكالمة التي حدثت بيه وبين البنك قائلا: «صحيت من النوم النهاردة على تليفون من البنك بيقولي الدولة تحفظت على أموالك، رديت عليه قولت له أنا وفلوسي وبيوتي ولحم كتافي ملك بلدي وأهل بلدي».

وتابع: «الناس الشعبيين اللي زي حالاتي والفلاحين والصعايدة قد ما بيحطوا فلوس في البنك بيشيلو فلوس في بيوتهم .. مستورة».

محمد رمضان أزمة محمد رمضان أموال محمد رمضان التحفظ على أموال محمد رمضان عاجل البنك التجاري الدولي

الأكثر قراءة

ارتفاع حصيلة ضحايا اشتباكات «أبوحزام» في نجع حمادي إلى 10 قتلى

أول بيان رسمي من البنك التجاري الدولي بشأن التحفظ على أموال محمد رمضان

«لا بد من عقابه».. الباز يكشف عن جريمة محمد رمضان في «فيديو التحفظ على أمواله»

8 سيارات فارهة و30 مليون جنيه مكاسب يوتيوب: كم تبلغ ثروة محمد رمضان؟

مصادر: الضرائب قد تكون سبب «بلوك» البنك على أموال محمد رمضان

بينها مصر.. بريطانيا تعلن إضافة 7 دول جديدة للقائمة الحمراء

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. الهلالى الشربينى الهلالى

التحفيز والنجاح في العملية التعليمية والإنتاجية

د. محمد عفيفي

فلسطين.. هل آن الأوان؟ «١-3»

ماجد حبته

حفلة على الشوبكى!

خالد عكاشة

الدروس المستفادة من الحرب على غزة «1»

ماجد حبته

ما بين الحلفاء!

منى رجب

المشهد الإعلامى المصرى على طريق التغيير«1-2»

ثروت الخرباوي

هل ضاع على المسلمين جزء من الوحى؟

د. داليا مجدي عبدالغني

بعض من الضجيج

صور

مؤتمر توقيع مذكرة تفاهم بين المتحدة للخدمات الإعلامية وشبكة mbc

تحت شعار "5 سنوات من التطوير".. المؤتمر الصحفى للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

جنازة الفنان سمير غانم

محطة تل أبيب

المزيد

اتفاق أمريكي إسرائيلي على أهمية وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة

بعد الوصول لـ«حكومة تغيير» في إسرائيل.. نتنياهو يجتمع برئيس الموساد للمرة الأولى

«عداوة بعد محبة» مع نتنياهو .. من هو نفتالي بينيت رئيس الوزراء الإسرائيلي المقبل؟