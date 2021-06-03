أول بيان رسمي من البنك التجاري الدولي بشأن التحفظ على أموال محمد رمضان

قال البنك التجاري الدولي-مصر «cib»، إنه بالإشارة إلى ما ورد في بعض مواقع التواصل الاجتماعي والتزامًا بالسرية المصرفية المنصوص عليها في التشريعات المنظمة للعمل المصرفي؛ بعدم الإفصاح عن معلومات تخص حساب عميل أو تعاملاته، يود البنك التجاري الدولي التنويه على أنه عند استلام حجوز قضائية من المحكمة أو غيرها من الجهات المصرح لها قانونا بالحجز على أرصدة العملاء فإن إجراءات العمل بالبنك توجب إبلاغ العميل بذلك.

وأكد البنك أنه لا يحدث حجز على حساب عميل أو منعه من التصرف فيه إلا بأمر أو حكم قضائي من جهة قضائية.

وأضاف البنك التجاري الدولي-مصر أنه يواصل التزامه بتقديم أفضل مستوى خدمة لعملائه.

وكان الفنان محمد رمضان قد نشر مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي قال فيه إنه تم التحفظ على أمواله من جانب الدولة بشكل عام دون أي توضيحات.

وروى محمد رمضان، المكالمة التي حدثت بيه وبين البنك قائلا: «صحيت من النوم النهاردة على تليفون من البنك بيقولي الدولة تحفظت على أموالك، رديت عليه قولت له أنا وفلوسي وبيوتي ولحم كتافي ملك بلدي وأهل بلدي».

وتابع: «الناس الشعبيين اللي زي حالاتي والفلاحين والصعايدة قد ما بيحطوا فلوس في البنك بيشيلو فلوس في بيوتهم .. مستورة».