تصدرت شروط التمويل العقاري بفائدة ٣ %، محركات البحث الشهيرة خلال هذه الساعات، حيث يرغب الكثير من المواطنين في معرفة كافة ما يتعلق بمبادرة التمويل العقاري التي من المقرر أن تنطلق خلال الأيام المقبلة، وفقا لما تم تداول معلومات عنها.



"الدستور" ترصد خلال السطور القادمة شروط التمويل العقاري بفائدة 3%، وجميع الأمور المتعلقة بالمبادرة.

شروط التمويل العقاري بفائدة ٣ %

حددت مبادرة التمويل العقاري عدد من الشروط التي ينبغي توافرها للحصول على شقة ضمن المبادرة، والتي تتضمن الآتي: ألا يزيد الدخل الشهرى لمحدودى الدخل عن 4.5 ألف جنيه للأعزب، أو 6 آلاف جنيه للأسرة، و ألا تزيد قيمة الوحدة عن 350 ألف جنيه.

وأن يتوفر لدى الشخص قيمة القسط الشهرى 1027 جنيهًا، كما يشترط أن تكون الوحدة كاملة المرافق، وكاملة التشطيب، و أن تكون الوحدة قابلة للتسجيل، وليس عليها أي مخالفات، وأخيرًا ضمن الشروط أن يحظر بيع الوحدة السكنية ضمن المبادرة قبل 7 سنوات من التعاقد عليها.

نبذة تعريفية عن مبادرة التمويل العقاري

تعد مبادرة التمويل العقاري جاءت من أجل التخفيف عن المواطنين ورفع العبء عن كاهلهم، حيث تستهدف مبادرة التمويل العقاري محدودي ومتوسطي الدخل، وتكمن الشروط العامة للمبادرة في ثمن الوحدة السكنية، الذي لا يزيد عن 350 ألف جنيه، والحد الأقصى لدخل الأسرة أو الفرد.



البنوك المشاركة في المبادرة

ووفقا لما قالته مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لدعم صندوق التمويل العقاري والإسكان الاجتماعي، في تصريحات لها، إن هناك 22 بنكا لهم دور رئيسي في تمويل مبادرة التمويل العقاري، بتمويلات تجاوزت 34.6 مليار جنيه وكذلك 8 شركات للتمويل العقاري بتمويلات بلغت 1.8 مليار جنيه.

ويقدم صندوق التمويل العقاري دعما للعميل يخصم من ثمن الوحدة السكنية يتراوح بين 5 آلاف جنيه و40 ألف جنيه ويتباين حسب الدخل الشهري للعميل، وعلى حسب مفردات الفرد.

تابع شروط التمويل العقاري بفائدة ٣ %

شقق التمويل العقاري تنقسم إلى قسمين قسم تابع لوزارة الإسكان، والأخر من البنوك، وتختلف الشروط والأماكن وفقا لكل منهما، حيث وزارة الإسكان تحدد أماكن معينة والتي من المتوقع أن تكون في العبور والعاشر من رمضان، وبدر و6 أكتوبر حسب ما توفر لنا من معلومات من مصادر فضلت عدم ذكر اسمها.

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