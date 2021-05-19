تعرف على جميع شروط مبادرة التمويل العقارى 2021

ارتفعت مؤشرات البحث على جوجل عن شروط مبادرة التمويل العقاري 2021، حيث أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي، تلك المبادرة الرئاسية لدعم القطاع العقارى للفئات محدودي ومتوسطى الدخل، من خلال خفض فائدة التمويل إلى 3%، وذلك لقروض طويلة الأجل تصل إلى 30 سنة.

وحدد البنك المركزي المصري عددًا من الشروط والمواصفات لمبادرة التمويل العقارى 2021، وخلال التقرير التالى يتعرف المواطنون على كافة شروط مبادرة التمويل العقارى.

شروط مبادرة التمويل العقاري 2021

تتمثل الشروط الخاصة بالأشخاص في ألا يقل العمر عن 21 عاما وقت التقديم، ولا يزيد على 50 سنة، وألا يكون سبق للمستفيد الحصول على وحدة سكنية مدعومة أو قرض إسكان تعاونى أو قطعة أرض من الدولة، وفي حالة الزواج يشترط ألا يكون حصل الزوج والزوجة والأبناء القصر على نفس الامتيازات.

الوحدة السكنية يشترط أن تكون كاملة التشطيب ومسجلة بالشهر العقارى أو قابلة للتسجيل وألا تكون مخالفة لشروط البناء وقانون البناء الموحد لسنة 20008 وتعديلاته.

شروط الوحدة العقارية في مبادرة التمويل العقاري، يشترط لمبادرة محدودي الدخل أن يتم الحصول على الوحدة عبر صندوق التمويل العقاري التابع لوزارة الإسكان وألا يزيد سعر الوحدة على 350 ألف جنيه، أما لمتوسطي الدخل فيشترط ألا يزيد سعر الوحدة عن مليون جنيه وألا تزيد مساحتها على 150 مترًا.

وشروط الدخل للاستفادة من مبادرة التمويل العقاري، يشترط لمحدودي الدخل ألا يقل الحد الأدني للأجر عن ١٣٠٠ جنيه ولايزيد على ٤٢٠٠ جنيه شهريا للأعزب و٦٠٠٠ جنيه شهريا للمتزوج حاليا، ولمتوسطي الدخل لا يزيد الدخل الشهرى عن ٤٠ ألف جنيه ولا يقل عن ٤٢٠٠ جنيه للأعزب و٦٠٠٠ جنيه للمتزوج حاليا.

ومن المقرر أن يتم إطلاق مبادرة التمويل العقاري ٢٠٢١ رسميا خلال الأسابيع القليلة المقبلة، وستسهم مبادرة التمويل العقاري في إنعاش السوق العقاري المصري الذي يعمل به ملايين المواطنين.

والجدير بالذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وجه البنك المركزي المصري في مارس الماضى مبادرة التمويل العقاري الجديد لصالح الفئات من محدودي الدخل ومتوسطي الدخل لدعم القدراتهم على تملك وحدات السكنية من خلال قروض طويلة الأجل، وذلك حرصا من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، في توفير مسكن مناسب لكل فئات المجتمع المستهدفة من شريحة محدودي ومتوسطي الدخل.

وخصص البنك المركزى المصرى ١٠٠ مليار جنيه لتمويل مبادرة التمويل العقاري كشريحة أولى.