رابط بوابة الاستعلام والشكاوى لبرنامج تكافل وكرامة لأصحاب المعاشات

تتزايد عمليات البحث حول رابط بوابة الاستعلام والشكاوى لبرنامج تكافل وكرامة، من جانب المواطنين عبر محركات البحث الشهيرة ومواقع التواصل الاجتماعي، حيث يريد الكثير من المواطنين الذين قدموا شكواهم في معاش تكافل وكرامة، معرفة مصير الشكوى وإلى أين وصلت عبر موقع وزارة التضامن الاجتماعي.

رابط بوابة الاستعلام والشكاوى لبرنامج تكافل وكرامة



من جانبها، أطلقت وزارة التضامن الاجتماعي، منصة إلكترونية لأصحاب المعاشات الذين إذا واجهتم مشكلة أو شئ يمكنهم إرسال المشكلة عبر الرابط الإلكتروني التالي من "هنا".

وللاستعلام عن الشكوى يقوم المواطن بادخال الرقم القومي لصاحب كارت تكافل او كرامة، ثم يقوم بالضغط على أيقونة "استعلام" ثم تظهر له كافة البيانات المطلوبة عن الشكوى.



كيفية تقديم شكوى في برنامج تكافل وكرامة



يمكن للمواطن الذي يرغب في تقديم شكوى إلكترونية في معاش تكافل وكراكة، يقوم باتباع الخطوات التالية: الدخول عبر الموقع السابق ذكره: ثم بعد ذلك يقوم الراسل بكتابة أو اختيار الشكوى أو المشكلة التي تعرض لها.

وعقب تسجيل البيانات السابقة، يقوم بإدخال الرقم القومي الخاص به المكون من 14 رقمًا من الشمال إلى اليمن شريطة أن تكون سارية، يقوم المواطن بالضغط على كلمة ارسال الشكوى.

طرق تقديم شكوى في برنامج تكافل وكرامة

حددت وزارة التضامن الاجتماعي، عدد من الوسائل والطرق التي تساعد المواطن على تقديم الشكوى التي يرغب فيها لبرنامج تكافل وكرامة، وذلك من أجل مساعدته وتخفيف الأعباء عنه، حيث يمكن للمواطن التواصل علي الخط الساخن للبرنامج على رقم ١٩٦٨٠، أو على البريد الالكترونى لاستقبال والرد علي الشكاوي: من "هنا"، من أجل الاستفسار عن الشكوى أو تقديمها.

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رابط بوابة الاستعلام والشكاوى لبرنامج تكافل وكرامة

إجراءات وزارة التضامن الاجتماعي للقضاء على كورونا

وبعد عرض رابط بوابة الاستعلام والشكاوى لبرنامج تكافل وكرامة، يشار إلى أنه بعد انتشار كورونا المستجد، أطلقت العديد من الوزارات والمؤسسات الحكومية عدد من المنصات الإلكترونية لتقديم كافة الخدمات للمواطنين من أجل القضاء على الفيروس بعدم التزاحم والتكدس في المقار، ومنها وزارة التضامن الاجتماعي التي قدمت منصة لتقديم الشكاوى في كافة البرامج الخدمية التي تطلقها للتواصل مع المواطنين ولمساعدتهم وهم داخل منازلهم، ولعدم نقل عدوى كورونا، من أجل الحفاظ أيضا على أرواحهم.