تصدر رابط بوابة الاستعلام والشكاوى لبرنامج تكافل وكرامة، مؤشرات البحث خلال هذه الفترة، وذلك مع قرب انتهاء شهر مارس، واستقبال معاشات شهر أبريل، حيث يرغب الكثير من المواطنين في معرفة موعد الصرف من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي.





"الدستور" تكشف خلال السطور القادمة رابط الاستعلام والشكاوي لبرنامج تكافل وكرامة، وكيفية تقديم شكوى إلكترونية.

رابط بوابة الاستعلام والشكاوى لبرنامج تكافل وكرامة

يستطيع المواطنين الدخول عبر بوابة وزارة التضامن الاجتماعي للبحث عن صرف معاشات شهر أبريل، أو لتقديم شكوى متعلقة بالمعاش، حيث يمكنهم التسجيل من خلال الرابط التالي: tk.moss.gov.eg ، ويقوم الشخص بإدخال الرقم القومي لصاحب كارت تكافل أو كرامة شريطة أن يكون سارية.





ثم بعد ذلك يقوم باختيار برنامج تكافل وكرامة، إضافة إلى كتابة الاسم رباعي، وتحديد المعاش سواء شهر مارس، أو أي شهر أخر، كما يقوم المواطن بإدخال رقم الهاتف المحمول الخاص بالمواطن، وأخيرًا اختيار استعلم الآن، وسيظهر أمامه كافة البيانات المتعلقة بالمعاش والبطاقة.





طرق تقديم شكوى إلكترونية في معاش تكافل وكرامة

يمكن للمواطن الذي يريد تقديم شكوى، متعلقة بمعاش تكافل وكرامة التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، بالرقم القومي 2021 بإتباع الخطوات الآتية: تسجيل الدخول عبر موقع وزارة التضامن الاجتماعي من خلال الرابط التالي tk.moss.gov.egLK ثم القيام باختيار أيقونة تقديم الشكوى من القائمة الرئيسية بالموقع، ويقوم بكتابة الرقم القومي، والبيانات المتعلقة به من الاسم رباعي والمحافظة، ورقم الكارت، ونص الشكوى في الخانة المخصصة لها على الموقع، والضغط على أيقونة إرسال الشكوى.





كما يمكن للمواطنين التواصل مع المسؤولين القائمين على البرنامج، من خلال تقديم شكاوى أو الاستفسار عن موعد صرف المعاش، الاتصال علي الخط الساخن للبرنامج على رقم ١٩٦٨٠، أو على البريد الإلكتروني لاستقبال والرد على الشكاوى التالي: [email protected]



