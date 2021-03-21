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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

دفع فاتورة التليفون الأرضي من المصرية للاتصالات بالاسم

الأحد 21/مارس/2021 - 01:21 م
التليفون الأرضي
التليفون الأرضي
نعمات مدحت
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يستعد الآن المواطنين لـ دفع فاتورة التليفون الأرضي من المصرية للاتصالات بالاسم، حيث من المقرر أن يتم الدفع عقب نهاية الشهر، خلال أيام قليلة، حيث يرغب الكثير من المواطنين في معرفة طرق السداد الخاصة بالفواتير الأرضي لذا تستمر عمليات البحث عنها عبر محركات البحث الشهيرة.

"الدستور" يرصد خلال السطور القادمة طرق سداد فاتورة التليفون الأرضي.

دفع فاتورة التليفون الأرضي من المصرية للاتصالات بالاسم


أتاحت شركة المصرية للاتصالات دفع فاتورة التليفون الأرضي من خلال التطبيق الخاص بها، أو طريقة الدخول على الموقع من خلال الرابط التالي: www.te.eg، ويستعلم أولا عن الفاتورة وقيمتها، كما وفرت الشركة أيضا وسيلة أخرى للاستعلام عن الفاتورة  الاتصال برقم الخط الساخن 19777، ومن خلاله يتمكن المواطن من معرفة موعد فاتورة التليفون الأرضي لشهر مارس.

وعقب الانتهاء من التسجيل عبر موقع الشركة الإلكتروني، والاستعلام عن الفاتورة، ينتقل للخطوة التي تليها، حيث يقوم العميل بإدخال كافة البيانات المتعلقة به، والتي تتضمن رقم التليفون الأرضي متبوعا بكود المحافظة، ويقوم المواطن بالضغط على أيقونة إظهار الفواتير، فتظهر قيمة الفواتير غير المدفوعة.

طرق سداد فاتورة التليفون الأرضي

هناك العديد من الطرق لدفع الفاتورة، حيث يمكن دفعها عن طريق محافظ الدفع الإلكتروني، ويتبع المواطن الخطوات التالية: اتصل عبر خط فوادفون بكود "*9*100#"، إضافة إلى كتابة القيمة المراد دفعها للحصول على كارت الدفع أونلاين، وستصل رسالة نصية عبر هاتف المحمول بها بيانات كارت الدفع، كما يمكنه إدخال بيانات الفيزا كارت للدفع أون لاين، وتسجيل كود التأمين المكون من ثلاث أرقام، وفي النهاية الضغط دفع وسيتم سحب قيمة المبلغ لسداد الفاتورة المراد سدادها.


كما يمكن للمواطن دفع الفاتورة من خلال مقر الشركة، أو عن طريق فودافون كاش، أو منافذ فوري، أو أمان على حسب الوسيلة المتاحة له، حيث أتاحت الشركة الكثير من الطرق للدفع تيسيرًا على المواطن.

فترة سداد فاتورة التليفون الأرضي

من جانبها، أتاحت الشركة فترة سماح شهر، بعد إعلان موعد الفاتورة المقرر دفعها، وإذا تجاوز العميل فترة السماح، سيتحول الخط المنزلي إلى استقبال المكالمات فقط، وغير ذلك سيتم قطع خدمة الإنترنت إذا كان المواطن مشترك في خدمة الانترنت وسيتم فرض غرامة تأخير على العميل وفقا لتعليمات الشركة. 

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