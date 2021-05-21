الجمعة 21 مايو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

تحديد موعد وصول جثمان رجل الأعمال أحمد بهجت إلى مصر

الدكتور أحمد بهجت
الدكتور أحمد بهجت

قال مصدر مقرب من عائلة رجل الأعمال أحمد بهجت في تصريح لــ"الدستور"، إنه من المقرر أن يصل جثمان الفقيد منتصف الأسبوع الجاري بعد انتهاء الإجراءات الرسمية في الولايات المتحدة الأمريكية، للدفن في مصر بمقابر العائلة، مؤكدًا أنه بالرغم من المرض الذي كان يعاني منه إلا أنه لم يمنعه من الاستمرار في خدمة الوطن.

وتوفي الدكتور أحمد بهجت اليوم الجمعة، عن عمر يناهز سبعين عاماً، في أحد المستشفيات بالولايات المتحدة الأمريكية، إثر إصابته بفيروس كورونا وبعد صراع طويل مع المرض.

وأعلنت شهد بهجت، عن وفاة والدها رجال الأعمال المصري أحمد بهجت، وذلك عبر حسابها على «فيسبوك».

وكتبت «شهد»، في تدوينة: «الحمد لله من قبل كل شيء، الحمد لله من بعد كل شيء، الحمد لله على كل شيء، إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإنا على فراقك يا أبي لمحزونون، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، إنا لله وإنا إليه راجعون، توفي إلى رحمة الله أبي السيد الدكتور أحمد بهجت فتوح».

وأضافت أن والدها أحب عمله كثيرًا، وأحدث ثورة في العديد من المجالات ولها الشرف أن تكون ابنته.

وتابعت: «لم يعد بإمكاني أن أعانق جسدك، ولكن إن شاء الله ستنال حبنا من خلال مكافأة كل عمل صالح نقوم به باسمك».

وكان الدكتور أحمد بهجت نموذجا فريدا لرجل الأعمال الوطنى الناجح، حيث تخرج من كلية الهندسة جامعة القاهرة قسم هندسة الاتصالات والإلكترونيات عام 1974، وتم تعينه كمعيد في الجامعة في قسم الرياضيات والعلوم الطبيعية واستطاع ان يحصل على شهادة الماجستير في عام 1977 في كلية العلوم جامعة عين شمس ثم سافر إلى الولايات المتحدة عام 1978 لاستكمال دراسته في معهد جورجيا تك إلى أن حصل على شهادتي البكالوريوس عام 1979 والدكتوراه في العام 1982
 

احمد بهجت وفاة رجل الأعمال احمد بهجت فيروس كورونا نجلة احمد بهجت وصول جثمان احمد بهجت

الأكثر قراءة

تحديد موعد وصول جثمان رجل الأعمال أحمد بهجت إلى مصر

لم تعلم بوفاة سمير غانم: كورونا والفشل الرئوي يداهمان الفنانة دلال عبد العزيز

حسن الرداد يكشف «مفاجأة» في موت الفنان سمير غانم

بايدن يوجه الشكر للرئيس السيسى على جهود مصر للتوصل لوقف إطلاق النار بغزة

الباز: مصر ضربت 6 عصافير بحجر واحد بما فعلته في قضية غزة

إطلاق موقع إلكترونى لخدمات المواطنين بالمدن الجديدة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مريم حسن

أن نثق بما نراه كيف غيرتالفوتوغرافيا حياتنا (تصوير ما لا نراه 2)

د. محمد عفيفي

مصر وغزة.. تاريخ مشترك «١-٢»

ماجد حبته

الفيتو المجرى!

وائل لطفي

سمير غانم.. وداعًا فيلسوف العبث

عصام زكريا

عائلة البهجة.. سمير ودلال ودنيا وإيمى.. الحب يهزم «كورونا»

نرمين يسر

فيروسات يوسف الشريف

منى رجب

ولا تزال القضية الفلسطينية فى وجدان مصر

ثروت الخرباوي

هل نتعبد لله بالقرآن و«مِثْل القرآن»؟

صور

جنازة الفنان سمير غانم

قبل مواعيد الإغلاق.. زحام بكورنيش الإسكندرية في أول أيام العيد (صور)

وصول 500 ألف جرعة من لقاح «سينوفارم» إلى مطار القاهرة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

وفد أمني مصري يصل إلى غزة بعد ساعات من وقف إطلاق النار

حماس: ملتزمون باتفاق الهدنة ما التزمت به إسرائيل

بدء سريان وقف إطلاق النار بين حماس والاحتلال على حدود غزة رسميًا