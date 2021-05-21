تحديد موعد وصول جثمان رجل الأعمال أحمد بهجت إلى مصر

قال مصدر مقرب من عائلة رجل الأعمال أحمد بهجت في تصريح لــ"الدستور"، إنه من المقرر أن يصل جثمان الفقيد منتصف الأسبوع الجاري بعد انتهاء الإجراءات الرسمية في الولايات المتحدة الأمريكية، للدفن في مصر بمقابر العائلة، مؤكدًا أنه بالرغم من المرض الذي كان يعاني منه إلا أنه لم يمنعه من الاستمرار في خدمة الوطن.

وتوفي الدكتور أحمد بهجت اليوم الجمعة، عن عمر يناهز سبعين عاماً، في أحد المستشفيات بالولايات المتحدة الأمريكية، إثر إصابته بفيروس كورونا وبعد صراع طويل مع المرض.

وأعلنت شهد بهجت، عن وفاة والدها رجال الأعمال المصري أحمد بهجت، وذلك عبر حسابها على «فيسبوك».

وكتبت «شهد»، في تدوينة: «الحمد لله من قبل كل شيء، الحمد لله من بعد كل شيء، الحمد لله على كل شيء، إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإنا على فراقك يا أبي لمحزونون، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، إنا لله وإنا إليه راجعون، توفي إلى رحمة الله أبي السيد الدكتور أحمد بهجت فتوح».

وأضافت أن والدها أحب عمله كثيرًا، وأحدث ثورة في العديد من المجالات ولها الشرف أن تكون ابنته.

وتابعت: «لم يعد بإمكاني أن أعانق جسدك، ولكن إن شاء الله ستنال حبنا من خلال مكافأة كل عمل صالح نقوم به باسمك».

وكان الدكتور أحمد بهجت نموذجا فريدا لرجل الأعمال الوطنى الناجح، حيث تخرج من كلية الهندسة جامعة القاهرة قسم هندسة الاتصالات والإلكترونيات عام 1974، وتم تعينه كمعيد في الجامعة في قسم الرياضيات والعلوم الطبيعية واستطاع ان يحصل على شهادة الماجستير في عام 1977 في كلية العلوم جامعة عين شمس ثم سافر إلى الولايات المتحدة عام 1978 لاستكمال دراسته في معهد جورجيا تك إلى أن حصل على شهادتي البكالوريوس عام 1979 والدكتوراه في العام 1982

