يرغب الكثير من المواطنين في معرفة إجازات شهر يونيو 2021 لموظفي القطاع الخاص والعام، حتى يستعدوا لقضاء العطلة الرسمية، وشهد هذا العام ظروف استثنائية حيث تم العمل التناوب بين المواطنين بسبب جائحة كورونا المستجدة التي بدأت في أوائل 2020، وتسببت في خسائر كبيرة في العالم.



ووفقا لما جاء في الجريدة الرسمية هذا العام، فقد يحصل العاملون بالقطاعات الحكومية والأعمال والأعمال العام والخاص، على نحو 18 إجازة رسمية، بالإضافة إلى أيام الراحات والعطلات الأسبوعية العادية، وتشمل أيام الجمع والسبت لبعض الجهات التي تحصل على يوم السبت عطلة رسمية، ووفقا لقانون العمل.

إجازات شهر يونيو 2021 لموظفي القطاع الخاص والعام

أيام قليلة تفصلنا عن شهر يونيو، ومن المعروف ووطبقًا لقوانين 81 لسنة 2016 الخاص بتنظيم العمل للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، وقانون العمل 12 لسنة 2003، المنظم لأوضاع العاملين بالقطاع الخاص، فإن عدد الإجازات الرسمية لمناسبات دينية أو وطنية المتبقية، بعد إجازة عيد الفطر يصل عددها إلى 9 أيام، منها يوم 30 يونيو حيث الاحتفال بثورة يونيو المجيدة، التي حررت مصر من حكم جماعة الإخوان الإرهابية، ويعد عطلة رسمية للمواطنين العاملين بالجهاز الإداري بالدولة.

الإجازات المتبقية في عام 2021

من المقرر أن هناك خمسة أيام من الإثنين 19 يوليو بمناسبة وقفة عيد الأضحى حتى يوم الجمعة الموافق يوم 23 يوليو، بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة يوليو 1952، بينما يشهد يوم الإثنين 9 أغسطس ، عطلة رسمية بمناسبة الاحتفال بذكرى رأس السنة الهجرية.

بينما يحصل المواطنين على يوم الأربعاء 6 أكتوبر، بمناسبة انتصارات حرب أكتوبر وعيد القوات المسلحة، ويوم الإثنين 18 أكتوبر، بمناسبة الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف.

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وبعد معرفة اجازات شهر يونيو 2021 لموظفي القطاع الخاص والعام، يذكر أن المواطنين يفضل البعض منهم قضاء العطلة الرسمية في المصايف والسواحل، ويفضل البعض الآخر في المنتزهات العامة والحدائق، بينما آخرون يفضلون الجلوس في المنزل في ظل الظروف الراهنة التي يمر بها العالم من انتشار جائحة كورونا المستجدة، وخاصة هذه الأيام حيث وصلت ذروتها في مصر بارتفاع عدد الاصابات والوفيات.