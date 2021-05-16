هل ستقرر «التعليم» عقد امتحانات الشهادة الثانوية ورقيًا فى اللحظات الأخيرة؟ مصدر يجيب

كشفت مصادر بديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، عن أنه لا تراجع عن عقد امتحانات الصف الثالث الثانوي إلكترونيًا.

وأضافت المصادر فى تصريحات خاصة لموقع الدستور، أن ما ينشر عن أن الوزارة سوف تقوم بعقدها ورقيًا غير صحيح، مؤكدة المصادر أنه حتى الآن لم يصدر أى قرار من وزارة التربية والتعليم بعقد امتحانات الصف الثالث الثانوي ورقيًا.

وأشارت المصادر إلى أن الطالب لا يمتحن فى مدرسته وسوف يتم توزيع الطلاب على المدارس التى تتميز ببنية تحتية سليمة حتى يكون هناك ضمان للشبكة وعدم سقوط السيستم أثناء عقد امتحانات الصف الثالث الثانوي والتى ستنطلق فى 4 يوليو المقبل.

فى سياق متصل طالب الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أولياء الأمور بتشجيع الأبناء على التحضير لامتحانات الشهادة الثانوية العامة.

وقال وزير التعليم في تصريحات صحفية سابقة له عبر جروبات المعلمين إن المدارس الخاصة والمعاهد القومية ستحصل على حقها في الامتحانات التجريبية في يونيو، وأنه سيسمح للطلاب بأداء ٣ امتحانات تجريبية.

وطمأن طارق شوقي أولياء الأمور على إدارة امتحانات الشهادة الثانوية، موضحا أن الطالب المريض بكورونا سيقدم ما يثبت إصابته ولن يحضر الامتحان وسيعقد له امتحان تكميلي.

وتابع: «امتحانات الثانوية العامة في شهر يوليو ولا نعلم كيف تتطور أمور الجائحة، وسنتحرك في ضوء الأحداث وبالتالي نجتهد حاليا لتنظيم هذا العمل الكبير، وأرجو أن نترك الجميع يعمل، لأن أداء امتحانات الثانوية العامة أمر حتمي لدخول الجامعات وستبذل الدولة ما تستطيع لتأمينها صحيًا وفنيًا».

واستكمل: «التطوير هو نوع من الأسئلة والتصحيح الخالي من العنصر البشري وإعداد الطلاب لفهم نواتج التعلم عن طريق الاطلاع على مصادر تعلم تشرح المنهج بشكل أكثر تشويقا كما هو الحال في المنصات الإلكترونية، وأن طبيعة الامتحان إن كان إلكترونيًا أم ورقيًا لن يغير في الأمر شيئا بالنسبة للطالب لأنها نفس الأسئلة، لكن هدف النظام الإلكتروني هو التصحيح بعيدا عن العنصر البشري».

وقرر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى أن يكون دخول امتحانات الشهادة الثانوية بالكتاب ولكن يكون غير مدون عليه أى ملاحظات.