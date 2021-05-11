الثلاثاء 11 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

حرارة «غير مستقرة».. تفاصيل طقس الـ72 ساعة المقبلة

الطقس
الطقس

تكشف هيئة الأرصاد بشكل مستمر عن درجات الحرارة، محذرة المواطنين من التعرض لأشعة الشمس، حيث أعلنت عن تعرض البلاد لموجة شديدة الحرارة، والتي ضربت مصر خلال الأيام الماضية، حيث تخطت درجات الحرارة الـ40 درجة مئوية، تبعها تحسن طفيف في حالة الجو.

الدستور تواصلت مع دكتور محمود شاهين مدير مركز التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية والذي بدوره كشف عن تفاصيل طقس الـ72 ساعة القادمة.

 

طقس الثلاثاء


قال "شاهين" إنه اعتبارًا من أمس الإثنين شهدت البلاد انخفاضًا تدريجيًا في درجات الحرارة على شمال البلاد، موضحًا أن هذا الانخفاض سيستمر حتى اليوم الثلاثاء.

وأكد "شاهين" أن طقس الثلاثاء سيشهد نشاطًا للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى، وشمال الصعيد، وجنوب سيناء، على فترات متقطعة.

وأوضح أنه من المتوقع سقوط أمطار خفيفة، تكون رعدية أحيانًا على مناطق من سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة.

 

طقس الأربعاء


وعن حالة الطقس الأربعاء، كشف "شاهين" عن أن البلاد ستشهد طقسًا حارًا على القاهرة الكبرى وشمال الصعيد والوجه البحري، ويكون مائلًا للحرارة على السواحل الشمالية، ويكون شديد الحرارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء، خلال ساعات النهار، فيم حين يكون خلال ساعات الليل لطيفًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، بينما يكون معتدلًا على جنوب البلاد وجنوب سيناء.

كما تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، مع فرص سقوط أمطار خفيفة تكون رعدية أحيانًا على مناطق من سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة.

 

طقس الخميس


أشار "شاهين" إلى وجود نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشرقية وجنوب سيناء والوجه البحري.

وأوضح أن طقس الخميس سيكون حارًا نهارًا على القاهرة الكبرى وشمال الصعيد والوجه البحري ومائلًا للحرارة على السواحل الشمالية، بينما يكون شديد الحرارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء، ويتحول خلال ساعات الليل ليكون لطيفًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، بينما يكون معتدلًا على جنوب البلاد وجنوب سيناء.

وقدم "شاهين" نصيحة للمواطنين بعدم التعرض للشمس، خاصة بعد الارتفاع الملحوظ في درجات الحرارة بشكل كبير خاصة في محافظات الصعيد، خوفًا من تأثير ذلك على صحتهم.

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