محافظ أسوان يستقبل أسرة المهندس المحكوم عليه بالمؤبد في السعودية

استقبل اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، إبتسام سلامة زوجة المهندس علي أبو القاسم وأطفالها الثلاثة، المحكوم عليه بالمؤبد في المملكة العربية السعودية، أثر قضية تهريب وجلب المواد المخدرة للمملكة، في لفتة إنسانية وأبوية ووسط الأجواء الرمضانية للشهر الفضيل.

ومن ناحيته أشار اللواء أشرف عطية، خلال اللقاء إلى أن هناك دعم متواصل من الوزرات والجهات المعنية لقضية المهندس علي أبو القاسم في القضية المتهم فيها بالمملكة العربية السعودية.

وأكد محافظ أسوان تقديم المحافظة لجميع أوجه الدعم والمساندة لأسرته ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن قضية المهندس علي أبو القاسم.

ومن جانبها عبرت إبتسام سلامه، زوجة المهندس علي أبو القاسم، عن شكرها لمحافظ أسوان لتواصله المستمر وجهوده لعودة زوجها لأبنائه.

جدير بالذكر أن المحكمة الجزئية بتبوك بالمملكة العربية السعودية، أصدرت خلال شهر فبراير الماضي الحكم بالمؤبد على المهندس علي أبو القاسم، ابن محافظة أسوان، أثر اتهامه فى قضية أثر قضية تهريب وجلب المواد المخدرة بالمملكة العربية السعودية، والتي تم إلقاء القبض عليه فيها خلال عام 2016.

محافظ أسوان وأسرة المهندس علي أبو القاسم

محافظ أسوان وأسرة المهندس علي أبو القاسم