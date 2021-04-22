الخميس 22 أبريل 2021
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محمد العسيري
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

ما حكم استعمال بخاخة الربو أثناء الصيام؟.. «الإفتاء» تُجيب

استعمال بخاخة الربو
استعمال بخاخة الربو

يرغب الكثير من أصحاب الأمراض المزمنة في معرفة حكم استعمال بخاخة الربو أثناء الصيام، وذلك عبر محركات البحث الشهيرة، وخاصة أننا في شهر رمضان المعظم، حيث تكثر الأسئلة حول الأمور الحياتية، وخاصة في شهر الصوم، حيث يحرص المواطنون على صحة صومهم، وعدم إفساده.


"الدستور" ترصد خلال السطور الآتية حكم استعمال بخاخة الربو أثناء الصوم وفقا ما أجابت به دار الإفتاء.


حكم استعمال بخاخة الربو أثناء الصيام

من جانبها، قالت دار الإفتاء، في ردها على السؤال الذي ورد إليها حول الحكم الشرعي لاستخدام بخاخة الربو أثناء الصيام، إن استخدام بخاخة الربو يبطل الصوم ويجب القضاء؛ لأنها توصل الدواء السائل إلى الجوف على هيئة رذاذ له جِرْمٌ عن طريق منفذٍ مفتوح طَبْعًا، وهو الفم.

وتابعت "الدار": فإن لم يستطع المريض القضاء، وكان المرض مزمنًا فعليه الفدية عن كل يوم إطعام مسكين بما مقداره مدّ من طعام من قوت البلد كالأرز مثلا، والمُدّ مكيال (حجم) يساوي بالوزن 510 جرامات من القمح، ويجوز إخراج قيمتها ودفعها للمسكين على ما عليه الفتوى.

 

نبذة تعريفية عن مرض الربو

الكثير من المواطنين لا يعرف عن مرض الربو شيئًا، وفي الحقيقة الربو يعتبر أحد أشهر الأمراض المزمنة التي تصيب الجهاز التنفسي، فيؤدي إلى التهاب المجاري التنفسية وانتفاخها، ما يؤدي إلى زيادة حساسيتها تجاه بعض المحفزات البيئية (Triggers) مثل الغبار، ودخان السجائر، وبعض المواد الكيميائية وحتى وبر الحيوانات الأليفة، ويصعب على المريض السير بدون البخاخة حيث تساعده كثيرًا على التنفس.

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حكم بلع  الريق في رمضان أثناء الصيام

وبعد معرفة حكم استعمال بخاخة الربو أثناء الصيام؟، في السياق ذاته، أجابت دار الإفتاء على سؤال ورد إليها حول بلع الريق في رمضان أثناء الصيام، مؤكدة أنه يجوز للصائم أن يبلع ريقه؛ لأن الفقهاء ذكروا أن من الأشياء التي لا تفطر - لعموم البلوى بها- ما لا يمكن الاحتراز منه كبلع الريق وشم الروائح الطيبة وغبار الطريق وغير ذلك من كل ما لا يمكن الاحتراز منه.

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