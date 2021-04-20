ما هي قصة يوسف الرفاعي الحقيقية

ما هي قصة يوسف الرفاعي الحقيقية، تصدرت محركات البحث بعد عرض أولى حلقات مسلسل الاختيار 2 ، حيث بدأ الآلاف من المتابعين ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، والمشاهدين يبحثون عن شخصية يوسف الرفاعي الذي يجسد شخصيته الفنان أحمد مكي في مسلسل الاختيار 2، حيث تفاعل معها الجمهور، وبدأ يلفت فيها الأنظار ويغير الشكل الذي يظهر به على مدار السنوات الماضية.

ما هي قصة يوسف الرفاعي الحقيقية؟



ويوسف الرفاعي ضابط انشق عن الشرطة، وانضم للجماعات الإرهابية وشارك معهم في بعض العمليات التفجيرية، كما حاول استهداف الشرطة المصرية في عمليات إرهابية وتنظيمية، وفقا لما نشر في بعض التقارير الصحفية، وهناك أنباء تؤكد أن الوقائع حقيقية، و لكن تمّ تغيير الأسماء، وذلك حسبما تمّ التنويه عنه في بداية عرض المسلسل.

ولم تتوفر أية معلومات أخرى بشأن الإرهابي يوسف الرفاعي، ومن الممكن أن يكون ليس أسمه الحقيقي، والإشارة إلى شخص آخر.

استفسارات كثيرة من جانب رواد التواصل الاجتماعي حول الشخصية، فقد تردد بعض الأنباء حول أن اسم الشخصية ربما قد يكون وهمي، ووجد فقط ليحكي الفكرة، فليس هناك ما يثبت وجود هذا الاسم سابقاً وانشقاقه أو محاكمته في الشرطة المصرية، وفقا لما تم التنويه عنه وذلك لدواعي أمنية.



أحداث مسلسل الاختيار 2



تدور أحداث مسلسل الاختيار 2 حول بطولات الأجهزة الأمنية في وزارة الداخلية، الجيش والشرطة، مع اندلاع ثورة 30 يوليو واعتصامي "رابعة" و"النهضة"، كما يسرد بطولات وكفاح أعضاء الجيش والشرطة في مواجهة العمليات الإرهابية، وعودة مصر آمنة مرة أخرى في الفترة من 2013 حتى 2020.



مواعيد عرض مسلسل الاختيار 2



يعرض مسلسل "الاختيار 2"، فى تمام التاسعة مساء ، على قناة ON، على ويعاد الساعة 2 صباحا، والساعة 3.30 عصرا، بينما يعرض على قناة ON دراما في تمام الساعة 10.15، والاعادة الساعة 4 صباحاً و11.30 صباحاً و 4.45 مساء.

أبطال مسلسل الاختيار 2



وبعد معرفة قصة يوسف الرفاعي الحقيقية، يشارك في بطولة الجزء الثاني من مسلسل الإختيار، نخبة كبيرة من الفنانين، وهو من بطولة كريم عبد العزيز، وأحمد مكي، إنجي المقدم، رياض الخولي، هادي الجيار، أحمد فهمي،إياد نصار ، أسماء أبواليزيد ، بشري، محمد محمود عبدالعزيز ونضال الشافعي، من تأليف هاني سرحان وإخراج بيتر ميمي.

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