ما حكم إزالة الشعر للمرأة في نهار رمضان؟.. علماء يُجيبون

حكم إزالة الشعر في نهار رمضان

من الأسئلة الشائعة التي تصدرت محركات البحث خلال هذه الساعات حكم إزالة الشعر في نهار رمضان، حيث حظى بنسبة بحث مرتفعة، فقد تسأل السيدات في نهار رمضان عن النظافة الشخصية، حيث وردت العديد من الفتاوى حول هذا الموضوع على مدار الساعة، حيث يحرص الناس على عدم إفساد صيامهم.



"الدستور" ترصد خلال السطور القادمة حكم إزالة الشعر في نهار رمضان للمرأة، وذلك من خلال نخبة من علماء الدين.

حكم إزالة الشعر في نهار رمضان

من جانبه، قال الشيخ عبدالمعز رمضان، إنه يجوز للمرأة إزالة الشعر في نهار رمضان، حيث إنها تعد نظافة شخصية، فقال رسول الله الطهور شطر الإيمان، كما يجوز تقليم الأظافر أيضا، ودائما المسلم يكون نظيف.



وأضاف في مقطع فيديو مصور خلال برنامج "الكلام الطيب" أن النبي قال عليه الصلاة والسلم: "حبب إلي من دنياكم ثلاث الطيب والنساء وجعلة قرة عيني في الصلاة".

نادية عمارة: يجوز إزالة الشعر في نهار رمضان

بينما قالت الداعية الإسلامية الدكتورة نادية عمارة، في مقطع فيديو مصور من برنامج "قلوب عامرة"، خلال ردها على سؤال ورد إليها حول الحكم الشرعي لإزالة الشعر من الجسم في نهار رمضان للمرأة، حيث أكدت أنها تعد من قبيل النظافة الشخصية، ولا حرج على المرأة فعلها في نهار رمضان، حيث لا تعتبر من المحرمات التي تكون على الصائم، فالدين يسر وليس عسر، ولا حرج في ذلك، فتفعل المرأة ما تشاء من إزالة الشعر.

الشيخ محمد توفيق يوضح حكم إزالة الشعر من الجسم

من جانبه قال الشيخ محمد توفيق، أحد علماء وزارة الأوقاف، في سؤال ورد إليه عبر برنامج "الدين والحياة" أن إزالة الشعر الزائد من الجسم في نهار رمضان، فإنه يجوز نزع الشعر من أية منطقة بالجسم، مثله مثل أية شخص يقوم بحلاقة ذقنه.

حكم إزالة الشعر بالليزر في نهار رمضان وكشف العورة

بينما أوضح الدكتور أحمد محمود كريمة، أستاذ الفقه بجامعة الأزهر الشريف، لابد للإنسان أن يستنفذ جميع الوسائل في إزالة الشعر بنفسه، وهل توجد وسائل أن الإنسان يزيل بنفسه الشعر، فإذا كان هناك إمكانية فليفعل حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: "احفظ عورتك إلا من زوجتك أو أمتك"، وشدد على هذا الحديث.