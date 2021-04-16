محمد رمضان: «موسى» ملحمة مهمة فى تاريخ الدراما العربية

قال الفنان محمد رمضان، إنه مستمر في تصوير مسلسل "موسى" حتى الأيام الأولى من شهر رمضان، مؤكدا أنه يقدم من خلال المسلسل عملا مختلفا عن كل أعماله السابقة، مشيرا إلى أن تجربة مسلسل "موسى" ستكون ملحمة مهمة في تاريخ الدراما العربية.

وأوضح "رمضان" في تصريحات لـ"الدستور"، أنه سعيد بالتعاون الأول بين المؤلف الكبير ناصر عبدالرحمن، مشيرا إلى أنه كان يتمنى العمل معه منذ زمن طويل؛ مؤكدا على أنه أيضا تشرف بالعمل مع المخرج محمد سلامة قائلا : "موهوب وله وجهة نظر مهمة".

وأضاف "رمضان"، أن المسلسل يضم نخبة كبيرة جدا من النجوم من بينهما سمية الخشاب ومنذر رياحنة الذي يتعاون معه لأول مرة، مؤكدا أنه ممثل كبير وشرف بالعمل معه، مشيرا إلى أن هناك صراع كبير سوف يحدث بينهما وهو ما يزيد أحداث دراما مسلسل "موسى" إثارة وتشويق

واختتم "رمضان"، أنه يعود لجمهوره بعمل كبير وضخم ويراهن علي القصة والتمثيل وكل عناصر المسلسل بشكل كبير، متمنيا أن يلقي العمل بشكل كامل من الحلقة الأولى حتى الأخيرة متابعة قوية ونجاحات كبيرة.

ويشارك في العمل كل من الفنانين هبة مجدي وعبير صبري، ورياض الخولي، سيد رجب، صبري فواز، هبة مجدي، فريدة سيف النصر، أمير صلاح الدين، ضياء عبدالخالق، وآخرون وهو من إنتاج شركة سينرجي للمنتج تامر مرسي.

ويشارك في السباق الرمضاني عدد كبير من الأعمال الفنية من بينها مسلسل «نسل الأغراب» من بطولة أحمد السقا وأمير كرارة، من تأليف وإخراج محمد سامي ومسلسل «الاختيار 2» من بطولة كريم عبد العزيز وأحمد مكي، سيناريو وحوار هاني سرحان، وإخراج بيتر ميمي.

بينما يشارك الفنان يحيى الفخراني بمسلسل «نجيب زاهي زركش» وهو للكاتب عبد الرحيم كمال ومن إخراج شادي الفخراني ومسلسل «اللي مالوش كبير» من بطولة الفنانة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي، من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج مصطفى فكري ومسلسل «ملوك الجدعنة» من بطولة الفنان مصطفى شعبان وعمرو سعد وياسمين رئيس، ومن إخراج أحمد خالد موسى وعدد آخر من الأعمال الفنية .