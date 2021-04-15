كيفية حساب زكاة المال.. اعرف التفاصيل

تحظى مسألة حساب زكاة المال اهتمام كبير من جانب المواطنين، خلال هذه الفترة، بالتزامن مع شهر رمضان، لأن الكثير منهم يريد أن يخرج زكاة ماله، حيث تختلف أنواع الزكاة على حسب العروض والذهب والفضة عروض التجارة والزروع.

"الدستور" ترصد في السطور القادمة كيفية حساب زكاة المال وفقا لما وضحته السنة النبوية، وكيفية حساب زكاة المال أجمع عليه كل العلماء والفقهاء بأنه يجب أن يحول الحول على المال وهو عام هجري كامل ، ويكون المال بالغ النصاب وهو ما يكون بمقدار 85 جراما من الذهب.

كيفية حساب زكاة المال

يمكن للمواطن أن يعرف أن تقسيم الزكاة حسب المال المزكي إلى عدة أقسام، حيث يوجد المال النقدي، والعروض التجارية، ومنه ما يكون من الأنعام والزروع والثمار ولكل نوع من هذه الأنواع حساب زكاة مختلف عن الآخر.

كيفية حساب زكاة المال الأموال

تجب الزكاة في جميع النقود كالذهب والفضة والعملات المعدنية وغيرها ما دامت بلغت النصاب ومضى عليها في ملك صاحبها عام هجري كامل وهنا يخرج صاحبها 2.5% دفعة واحدة أو بالتقسيط أو مقدمًا كل ذلك يجوز.

وأما عن المال الذي يملكه صاحبه في البنك، إذا بلغ النصاب ومقداره ما يعادل قيمته 85 جرامًا من الذهب عيار 21، ومر على هذا المال سنة هجرية -قمرية- فتخرج زكاة المال بواقع 2.5%. أيضا.

كيفية حساب زكاة المال للزروع والثمار

وأما بالنسبة لزكاة الزروع، فقد ورد لها أحكام وضوابط وتتضمن: أن يكون من الأصناف التي تجب فيها الزكاة، فمن الحبوب: (القمح، والشعير، والذرة، والأرز، وكل ما يقتات ويدخر)، ومن الثمار: (التمر والزبيب)، وذهب الحنفية إلى وجوب الزكاة في كل ما يخرج من الأرض.

كما ينبغي أن يبلغ النصاب، وهو خمسة أوسق، كما جاء في الحديث: «لَيْسَ فِيما دُونَ خَمْسَةِ أوْسُقٍ صَدَقَةٌ» مسند الشافعي - ترتيب السندي (1/ 232) والخمسة أوسق تساوي 653 كجم تقريبًا، وبالكيل 50 كيلة مصرية، فإذا كان ما زرعتَه -أيها السائل الكريم- من ضمن الأصناف التي تجب فيها الزكاة، وبلغ النصاب السابق ذكره فقد وجبت فيها الزكاة، وهذا ما وضحته السنة النبوية.

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