القنوات الناقلة لـ مسلسل الاختيار 2
مواعيد مسلسل الاختيار 2 على جميع القنوات
تصدر مواعيد مسلسل الاختيار 2 على جميع القنوات البحث عبر مؤشر جوجل بعد عرض الحلقة الأولى يوم الثلاثاء أول أيام شهر رمضان الكريم، بسبب أحداثه العسكرية والتي تسرد كفاح رجال الشرطة المصرية .
وانطلقت النسخة الثانية من مسلسل الاختيار، والذي عُرض الجزء الأول منه في رمضان عام 2020، والذي حاز على نسبة مشاهدات عالية.
مواعيد مسلسل الاختيار 2 على جميع القنوات
وتنشر الدستور في ضوء خدماتها المتنوعة اليوم الخميس 15-4-2021، مواعيد مسلسل الاختيار 2 على جميع القنوات، ويبرز المسلسل قصص الشهداء لاجل تمجيدهم وتخليد ذكراهم وتكريمه، وهو من بطولة : كريم عبد العزيز ، أحمد مكي ، أسماء أبو اليزيد ، إنجي المقدم ، محمد علاء , مراد مكرم , محمد فراج ، خالد النبوي ، هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى
مواعيد مسلسل الاختيار 2
نقدم لكم القنوات التي تنقل مسلسل الاختيار 2 على جميع القنوات علي النحو التالي :
- قناة MBC
يعرض علي قناة MBCفي امام الساعه التاسعة مساءا .
- قناة ON
يعرض علي قناة ON تمام الساعة التاسعه مساء، ويعاد في تمام الساعة الثانية صباحًا .
- ARTحكايات
يعرض علي قناة ARTحكايات تمام الساعة الحادية عشر مساءا .
- أبو ظبي
يعرض علي قناة أبو ظبي في تمام الساعه الحادية عشر مساءا.
- منصة Watchit.
تررد القنوات الناقلة لمسلسل الاختيار 2
تردد قناة أون تي في on tv
القمر الصناعي: نايل سات.
التردد : 11861.
الترميز : 27500.
معامل تصحيح الخطأ : 5/6.
الاستقطاب : راسي.
مواعيد مسلسل الطاووس علي جميع القنوات (dostor.org)
مواعيد مسلسل المداح على جميع القنوات (dostor.org)
تردد قناة أم بي سي MBC
القمر الصناعي : نايل سات
التردد: 12015.
الاستقطاب: عمودي.
الترميز: 27500.
معامل تصحيح الخطأ : 5/ 6.
تردد قناة أون دراما on drama.
التردد : 10853.
معدل الترميز :27500.
الاستقطاب : أفقي.
معامل تصحيح الخطأ :5/6 .
تردد قناة أبو ظبي :
التردد 12467.
الاستقطاب : أفقي.
معدل الترميز :27500 .
معامل تصحيح الخطأ : 3/4 .
القمر الصناعي :النايل سات.