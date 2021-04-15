القنوات الناقلة لـ مسلسل الاختيار 2

تصدر مواعيد مسلسل الاختيار 2 على جميع القنوات البحث عبر مؤشر جوجل بعد عرض الحلقة الأولى يوم الثلاثاء أول أيام شهر رمضان الكريم، بسبب أحداثه العسكرية والتي تسرد كفاح رجال الشرطة المصرية .

وانطلقت النسخة الثانية من مسلسل الاختيار، والذي عُرض الجزء الأول منه في رمضان عام 2020، والذي حاز على نسبة مشاهدات عالية.

مواعيد مسلسل الاختيار 2 على جميع القنوات

وتنشر الدستور في ضوء خدماتها المتنوعة اليوم الخميس 15-4-2021، مواعيد مسلسل الاختيار 2 على جميع القنوات، ويبرز المسلسل قصص الشهداء لاجل تمجيدهم وتخليد ذكراهم وتكريمه، وهو من بطولة : كريم عبد العزيز ، أحمد مكي ، أسماء أبو اليزيد ، إنجي المقدم ، محمد علاء , مراد مكرم , محمد فراج ، خالد النبوي ، هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى

مواعيد مسلسل الاختيار 2

نقدم لكم القنوات التي تنقل مسلسل الاختيار 2 على جميع القنوات علي النحو التالي :

قناة MBC

يعرض علي قناة MBCفي امام الساعه التاسعة مساءا .

قناة ON

يعرض علي قناة ON تمام الساعة التاسعه مساء، ويعاد في تمام الساعة الثانية صباحًا .

ARTحكايات

يعرض علي قناة ARTحكايات تمام الساعة الحادية عشر مساءا .





أبو ظبي

يعرض علي قناة أبو ظبي في تمام الساعه الحادية عشر مساءا.

منصة Watchit.

تررد القنوات الناقلة لمسلسل الاختيار 2

تردد قناة أون تي في on tv

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد : 11861.

الترميز : 27500.

معامل تصحيح الخطأ : 5/6.

الاستقطاب : راسي.

مواعيد مسلسل الطاووس علي جميع القنوات (dostor.org)

مواعيد مسلسل المداح على جميع القنوات (dostor.org)

تردد قناة أم بي سي MBC

القمر الصناعي : نايل سات

التردد: 12015.

الاستقطاب: عمودي.

الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ : 5/ 6.

تردد قناة أون دراما on drama.

التردد : 10853.

معدل الترميز :27500.

الاستقطاب : أفقي.

معامل تصحيح الخطأ :5/6 .

تردد قناة أبو ظبي :

التردد 12467.

الاستقطاب : أفقي.

معدل الترميز :27500 .

معامل تصحيح الخطأ : 3/4 .

القمر الصناعي :النايل سات.