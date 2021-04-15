الخميس 15 أبريل 2021
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رئيس مجلسي التحرير والإدارة
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
رئيس مجلسي التحرير والإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

 القنوات الناقلة لـ مسلسل الاختيار 2

 مواعيد مسلسل الاختيار 2 على جميع القنوات 

مسلسل الاختيار 2
مسلسل الاختيار 2

تصدر مواعيد مسلسل الاختيار 2 على جميع القنوات البحث عبر مؤشر جوجل بعد عرض الحلقة الأولى يوم الثلاثاء أول أيام شهر رمضان الكريم، بسبب أحداثه العسكرية والتي تسرد كفاح رجال الشرطة المصرية .

 

وانطلقت النسخة الثانية من مسلسل الاختيار، والذي عُرض الجزء الأول منه في رمضان عام 2020، والذي حاز على نسبة مشاهدات عالية.

 

مواعيد مسلسل الاختيار 2 على جميع القنوات

 

وتنشر الدستور في ضوء خدماتها المتنوعة اليوم الخميس 15-4-2021، مواعيد مسلسل الاختيار 2 على جميع القنوات، ويبرز المسلسل قصص الشهداء لاجل تمجيدهم وتخليد ذكراهم وتكريمه، وهو من بطولة : كريم عبد العزيز ، أحمد مكي ،  أسماء أبو اليزيد ، إنجي المقدم ،  محمد علاء , مراد مكرم , محمد فراج ، خالد النبوي ، هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى

 

مواعيد مسلسل الاختيار 2 

 

نقدم لكم القنوات التي تنقل مسلسل الاختيار 2 على جميع القنوات علي النحو التالي :

 

  • قناة MBC

يعرض علي قناة MBCفي امام الساعه التاسعة مساءا .

 

  • قناة ON

يعرض علي قناة ON تمام الساعة التاسعه مساء، ويعاد في تمام الساعة الثانية صباحًا .

 

  • ARTحكايات

يعرض علي قناة ARTحكايات تمام الساعة الحادية عشر مساءا .

 

  • أبو ظبي

يعرض علي قناة أبو ظبي في تمام الساعه الحادية عشر مساءا.

 

  • منصة Watchit.

 

تررد القنوات الناقلة لمسلسل الاختيار 2

 

تردد قناة أون تي في  on tv

القمر الصناعي:  نايل سات.

التردد :  11861.

الترميز : 27500.

معامل تصحيح الخطأ :  5/6.

الاستقطاب :  راسي.

مواعيد مسلسل الطاووس علي جميع القنوات (dostor.org)

مواعيد مسلسل المداح على جميع القنوات (dostor.org)

 

تردد قناة أم بي سي MBC

القمر الصناعي : نايل سات

التردد: 12015.

الاستقطاب:  عمودي.

الترميز:  27500.

معامل تصحيح الخطأ : 5/ 6.

تردد قناة أون دراما on drama.

التردد : 10853.

معدل الترميز :27500.

الاستقطاب : أفقي.

معامل تصحيح الخطأ :5/6 .

 

تردد قناة أبو ظبي :

التردد 12467.

الاستقطاب : أفقي.

معدل الترميز :27500 .

معامل تصحيح الخطأ : 3/4 .

القمر الصناعي :النايل سات.

 

مسلسل الاختيار 2 شهر رمضان كريم عبد العزيز أحمد مكى إنجي المقدم خالد النبوي مواعيد مسلسل الاختيار 2 تررد القنوات الناقلة لمسلسل الاختيار 2

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