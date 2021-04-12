أحمد شيبة: لم اتعاقد على تتر مسلسل "موسى"

نفى المطرب الشعبي أحمد شيبة، تعاقده على غناء تتر مسلسل "موسى" الذي يخوض بطولته النجم محمد رمضان ويعرض خلال الماراثون الرمضاني.وقال أحمد شيبة لـ«الدستور»، إنه عرض عليه خلال الفترة الماضية غناء تتر مسلسل "موسى" ولكنه لم يتعاقد عليه بشكل رسمي، قائلا: "مش هغني تتر المسلسل كان كلام ولم اسجل الأغنية!".من ناحية أخرى، يتعاون المطرب أحمد شيبة، مع الشاعر رضا المصرى فى أغنية جديدة بعنوان "مش فاضيلكوا" وهى من ألحان فارس فهمي، وتوزيع الموسيقى طه الحكيم، ومن المقرر طرحها على موقع "يوتيوب" بالتزامن مع حلول عيد الفطر المبارك، لافتًا أن الأغنية سيتم تسجلها خلال الأسبوع الجارى.مسلسل "موسى" بطولة كل من محمد رمضان، سمية الخشاب، عبير صبرى، رياض الخولى، سيد رجب، صبرى فواز، منذر رياحنة، هبة مجدى، فريدة سيف النصر، عارفة عبد الرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبد الخالق تأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة، وإنتاج شركة سينرجى.