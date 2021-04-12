الرئيس التونسي يهنئ السيسي بحلول رمضان.. ويشكره على كرم الضيافة

جرت، اليوم الإثنين مكالمة هاتفية بين رئيس تونس قيس سعيد والرئيس عبد الفتاح السيسي تبادل خلالها الرئيسان التهاني بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.وأوضحت رئاسة الجمهورية التونسية في بيان مساء اليوم أن هذه المكالمة كانت فرصة جديدة لرئيس الدولة لتوجيه الشكر والتعبير عن خالص الامتنان على كرم الضيافة وحسن الوفادة وعلى ما وفره الرئيس السيسي من أسباب النجاح لهذه الزيارة التاريخية.يذكر أن الرئيس التونسي أجرى زيارة رسمية إلى مصر استمرت لمدة ثلاثة أيام لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات.