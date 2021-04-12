الإمارات تعلن أول أيام شهر رمضان غدًا

أعلنت دولة الإمارات، اليوم، أن غدًا الثلاثاء أول أيام شهر رمضان المبارك.وأعلنت اللجنة الرئيسية لتحديد أهلة الشهور الهجرية في سلطة عمان عن عدم ثبوت رؤية هلال شهر رمضان المبارك لعام 1442 هـ، وأن غدا الثلاثاء المتمم لشهر شعبان.وعليه يكون بعد غد الأربعاء 14 أبريل 2021م غرة شهر رمضان المبارك.