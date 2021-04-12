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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

تعرف على البرنامج الرمضاني للمركز القومي للمسرح

الإثنين 12/أبريل/2021 - 06:47 م
الفنان ياسر صادق
الفنان ياسر صادق
خالد حماد
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يشارك المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية برئاسة الفنان ياسر صادق، بالمشاركة فى البرنامج الرمضانى "هل هلالك" والذي يقيمه قطاع شئون الأنتاج الثقافي ضمن منظومة احتفالات وزارة الثقافة خلال شهر رمضان، في ساحة الهناجر بدار الاوبر المصرية، ويأتي ذلك تحت رعاية وزارة الثقافة، وبإشراف قطاع شؤون الإنتاج الثقافى برئاسة المخرج خالد جلال.

حيث يشارك المركز القومى بحفلتين وهما

- حفل غنائى للفرقة الموسيقية للمركز القومى للمسرح، بقيادة المايسترو تامر غنيم، يوم الجمعة الموافق ٢٣ أبريل ١١ رمضان.

- حفل تكريم اسم الفنان الكبير شيخ المداحين (محمد الكحلاوى) يوم الأربعاء الموافق ٢٨ أبريل الموافق ١٦ رمضان.

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