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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

«الأعلى للإعلام» يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة حلول شهر رمضان

الإثنين 12/أبريل/2021 - 06:49 م
كرم جبر
كرم جبر
محمد جعفر
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هنأ المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية والشعب المصري، بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم.

وقال المجلس في بيانه: «نهدي لسيادتكم أصدق التهاني القلبية بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم، الذي أنزل فيه الله سبحانه وتعالى القرآن الكريم، داعين الله أن يوفق سيادتكم في استكمال مسيرة التنمية والبناء والارتقاء، التي تشهدها مصر في كافة ربوعها».

وأضاف المجلس: «إذ نعرب لسيادتكم عن تقديرنا لما تبذلونه من جهود مخلصة لاستكمال مسيرة التنمية والنهضة التي تشهدها مصر تحت قيادتكم، داعين الله أن تنعم مصر وشعوب الأمتين العربية والإسلامية بالخير والسلام والاستقرار».

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