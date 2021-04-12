«أنوشكا»: سعدت بلقاء يحيي الفخراني و«نجيب زاهي زركش» عمل يحترم

عبرت الفنانة أنوشكا عن سعادتها الكبيرة للاشتراك مع الفنان الكبير يحيي الفخراني في عمله الدرامي الرمضاني المقبل، مشيرة إلى أن "نجيب زاهي زركش" سيكون ضمن الأعمال المميزة على المستوى الدرامي خلال أيام الشهر الكريم.وأشارت أنوشكا لـ"الدستور"، إلى أن العمل يرصد بعض القضايا الاجتماعية التي نعيش حولها ونتأثر بها في مجتمعنا بشكل كبير، حول فكرة النسب والعلاقة بين الاباء والابناء، حيث يرصد العمل ذلك في إطار من الدراما الاجتماعية المكتوبة بشكل جيد للغاية من قبل عبد الرحيم كمال.و وصفت أنوشكا العمل بالمحترم فكريًا وتمثيليًا لما فيه من نجوم كبار على المستوى التمثيلي والذي سيراه الجمهور خلال عرض العمل في أيام الشهر الكريم خاصة خلال منتصف الحلقات، فالاحداث سوف تشتعل تباعًا مع الحلقات.وقالت أنوشكا إن العمل مع مخرج شاطر مثل شادي الفخراني، أمر يدعو للتفاؤل خاصة وأنه يعلم جيدًا كيف يخرج ما بداخل الممثل من طاقة إيجابية تمثيلية بشكل موضوع بطريقة محترفة، وقد شرفت بالاشتراك معاه في هذا العمل ذو المحتوى الراقي والمميز.وعبرت أنوشكا عن سعادتها بالعودة مرة أخرى لعالم الدراما الرمضانية بعد غياب دام لأربع سنوات منذ أن قدمت مسلسل "حلاوة الدنيا" مع النجمين هند صبري وظافر العابدين، مؤكدة على أن الموسم الحالي سيكون ملىء بالمفاجأت على مستوى شكل الدراما المتواجدة والمتنافسة خلاله.واختتمت أنوشكا، أتمنى أن يصل المسلسل لقلوب المشاهدين خلال عرضه في شهر رمضان، وأن تصل رسالته إلى أكثر عدد من الجمهور خاصة وأنه ملىء بكافة أشكال الدراما على المستويين الكوميدي والدرامي.