كندا: إعطاء 7.98 مليون جرعة لقاح ضد كورونا

أظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء، اليوم الإثنين، أنه تم حتى الآن إعطاء 98. 7 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا في كندا.وأفادت البيانات بأن معدل التطعيم في كندا يقدر بـ249 ألفا و788 جرعة يوميا، ووفقا لهذا المعدل، من المتوقع أن تستغرق البلاد ستة أشهر لتطعيم 75% من سكانها بلقاح من جرعتين.وبدأت كندا حملة التطعيم ضد كورونا قبل نحو 16 أسبوعا، ووفقا للبيانات، وصلت الحصيلة الإجمالية للإصابات في البلاد إلى 07. 1 مليون إصابة، والوفيات المرتبطة بالوباء إلى 23 ألفا و294 حالة.ومضى عام وأحد عشر أسبوعا منذ الإعلان عن أول حالة إصابة بفيروس كورونا في كندا، يشار إلى أن الجرعات وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات.تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة أو جرعتين.