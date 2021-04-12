اليونان تعيد فتح قنصليتها في بنغازي بليبيا

وصل وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس، إلى مدينة بنغازي شرقي ليبيا اليوم الإثنين، على رأس وفد دبلوماسي يضم سفير دولة اليونان في ليبيا والقنصل.والتقى ديندياس بنائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية حسين عطية بمقر رئاسة الوزراء بالمدينة، والتي أعلن وزير الخارجية اليوناني من خلال هذا اللقاء عن عودة افتتاح القنصلية اليونانية في بنغازي.وقال وزير الخارجية اليوناني في مؤتمر صحفي عقب الاجتماع مع نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية، إنه سعيد جدًا بافتتاح القنصلية في بنغازي، والتي ستعمل بمثابة جسر للتعاون بين اليونان وليبيا، ويتطلع إلى توقيع الاتفاقية اليونانية الليبية التي توقف العمل بها عام 2010 بخصوص ترسيم الحدود البحرية بين البلدين.ورحَّب نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية حسين عطية بزيارة وزير الخارجية اليوناني، معربًا عن تقديره لما أسماه الدور الإيجابي لدولة اليونان تجاه الشعب الليبي في الأزمة الليبية.وأضاف «عطية» أن ليبيا تسعى إلى توطيد العلاقات الاقتصادية والسياسية مع اليونان، وأيضًا في ملفات مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية ومسألة ترسيم الحدود البحرية.