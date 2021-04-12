نقيب الصحفيين: صرف بدل «شهرة» للعاملين بالأقسام الصحفية المجهولة

نقيب الصحفيين: صرف بدل «شهرة» للعاملين بالأقسام الصحفية المجهولة
الإثنين 12/أبريل/2021 - 04:31 م
محمد جعفرطباعة
قال ضياء رشوان، نقيب الصحفيين، إنه كان قد وعد من قبل بصرف بدل شهرة للعاملين بالأقسام الصحفية المجهولة، مضيفا سأقترح على أعضاء مجلس النقابة تنفيذ ذلك وفقا للمتاح من موارد النقابة.
وأضاف نقيب الصحفيين، خلال لقائه بمحرري النقابة، بعد موافقة المجلس على هذا المقترح، كل من يرغب في تسجيل اسمه، عليه أن يرسل اسمه بموجب خطاب من مؤسسته بطبيعة عمله، وسيتم تحديد فترة زمنية معينة لتلقي هذه الطلبات حتى يتم عمل دراسة وفقا لعدد المتقدمين والموارد المتاحة.
وقال إن الصحف القومية تعاني من شيخوخة كبيرة من العاملين بها، لذا سنقوم بفتح حوار مفتوح مع رئيس مجلس الوزراء، ووزير المالية، والهيئة الوطنية للصحافة، لإعادة فتح التعيينات مرة أخرى، وفقا لقواعد محددة سيتم وضعها ووفقا لجداول إعدادها وإرسالها للهيئة الوطنية للصحافة، وذلك حتى لا تشيخ الصحافة القومية.
ولفت "رشوان" إلى أنه سيكون هناك حوار بناء أيضا مع الجهات الرسمية، لتسهيل عمل الصحفيين لتغطية كل الأحداث.
وأضاف نقيب الصحفيين، خلال لقائه بمحرري النقابة، بعد موافقة المجلس على هذا المقترح، كل من يرغب في تسجيل اسمه، عليه أن يرسل اسمه بموجب خطاب من مؤسسته بطبيعة عمله، وسيتم تحديد فترة زمنية معينة لتلقي هذه الطلبات حتى يتم عمل دراسة وفقا لعدد المتقدمين والموارد المتاحة.
وقال إن الصحف القومية تعاني من شيخوخة كبيرة من العاملين بها، لذا سنقوم بفتح حوار مفتوح مع رئيس مجلس الوزراء، ووزير المالية، والهيئة الوطنية للصحافة، لإعادة فتح التعيينات مرة أخرى، وفقا لقواعد محددة سيتم وضعها ووفقا لجداول إعدادها وإرسالها للهيئة الوطنية للصحافة، وذلك حتى لا تشيخ الصحافة القومية.
ولفت "رشوان" إلى أنه سيكون هناك حوار بناء أيضا مع الجهات الرسمية، لتسهيل عمل الصحفيين لتغطية كل الأحداث.