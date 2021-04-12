نقيب الصحفيين: صرف بدل «شهرة» للعاملين بالأقسام الصحفية المجهولة

قال ضياء رشوان، نقيب الصحفيين، إنه كان قد وعد من قبل بصرف بدل شهرة للعاملين بالأقسام الصحفية المجهولة، مضيفا سأقترح على أعضاء مجلس النقابة تنفيذ ذلك وفقا للمتاح من موارد النقابة.وأضاف نقيب الصحفيين، خلال لقائه بمحرري النقابة، بعد موافقة المجلس على هذا المقترح، كل من يرغب في تسجيل اسمه، عليه أن يرسل اسمه بموجب خطاب من مؤسسته بطبيعة عمله، وسيتم تحديد فترة زمنية معينة لتلقي هذه الطلبات حتى يتم عمل دراسة وفقا لعدد المتقدمين والموارد المتاحة.وقال إن الصحف القومية تعاني من شيخوخة كبيرة من العاملين بها، لذا سنقوم بفتح حوار مفتوح مع رئيس مجلس الوزراء، ووزير المالية، والهيئة الوطنية للصحافة، لإعادة فتح التعيينات مرة أخرى، وفقا لقواعد محددة سيتم وضعها ووفقا لجداول إعدادها وإرسالها للهيئة الوطنية للصحافة، وذلك حتى لا تشيخ الصحافة القومية.ولفت "رشوان" إلى أنه سيكون هناك حوار بناء أيضا مع الجهات الرسمية، لتسهيل عمل الصحفيين لتغطية كل الأحداث.