رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
بحث
الرئيسية
الرئيسية
عاجل
مصر
حوادث
عالم
رياضة
اقتصاد
فن
محافظات
تقارير ومتابعات
إنفوجراف
ملفات خاصة
سياسي
لايف ستايل
أوتو
محطة تل أبيب
منوعات
ابواب الخير
هاشتاج
توك شو
فيديو
أيام زمان
تحقيقات
الكرازة
الثقافة
الأبراج اليوم
القبلة
تكنولوجيا
الإثنين 12 أبريل 2021 الموافق 30 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
Toggle navigation
عاجل
مصر
حوادث
عالم
رياضة
اقتصاد
فن
محافظات
المزيد
تقارير ومتابعات
إنفوجراف
ملفات خاصة
سياسي
لايف ستايل
أوتو
محطة تل أبيب
منوعات
ابواب الخير
هاشتاج
توك شو
فيديو
أيام زمان
تحقيقات
الكرازة
الثقافة
الأبراج اليوم
القبلة
تكنولوجيا
العدد الورقي
الرئيسية
عاجل
مصر
حوادث
عالم
رياضة
اقتصاد
فن
محافظات
تقارير ومتابعات
إنفوجراف
ملفات خاصة
سياسي
لايف ستايل
أوتو
محطة تل أبيب
منوعات
ابواب الخير
هاشتاج
توك شو
فيديو
أيام زمان
تحقيقات
الكرازة
الثقافة
الأبراج اليوم
القبلة
تكنولوجيا
عالم
إصابة شخصين فى إطلاق نار خارج مستشفى فى باريس
الإثنين 12/أبريل/2021 - 02:36 م
إطلاق نار خارج مستشفى في باريس
منار أحمد
طباعة
أعلنت وكالة فرانس برس، في نبأ عاجل، اليوم الإثنين، عن إصابة شخصين في إطلاق نار خارج مستشفى في العاصمة الفرنسية باريس.
الكلمات المفتاحية
فرنسا
فرانس برس
طلق ناري
باريس
اصابة
موضوعات متعلقة
الآن.. تردد قناة mbc مصر نايل سات لمتابعة مسلسلات رمضان 2021
موعد بدء عرض مسلسل موسى لـ محمد رمضان والقنوات الناقلة
التحقيقات في حريق عقار البارون بالمقطم: تفحم 7 شقق بسبب تسريب الغاز
السجن 8 سنوات لأحمد بسام زكى بتهمة هتك عرض 3 فتيات
الصور
محافظ أسيوط يضع حجر أساس مدرسة «جمال عبدالناصر» الابتدائية
وزير القوى العاملة يلتقى العمالة العائدة من الخارج فى دمياط
محافظ أسيوط يستقبل 7 سيارات مواد غذائية ضمن حملة «أبواب الخير»
«الدستور» تنفرد بنشر فيديو كواليس «سيشن استيفن وحمزة» (فيديو)
جامعة أسيوط تدعو طلاب الجامعات للمشاركة فى ملتقى «مصر الحضارة»
الأكثر قراءة
إحالة ممرضة قتلت زوجها أثناء ممارسة العلاقة الجنسية بأوسيم للجنايات
الطيران السعودي الدولي اليوم| آخر أخبار الطيران بين مصر والسعودية 2021 بالتفصيل
مواعيد مسلسلات رمضان 2021 على إم بي سي مصر
شكرى: نرفض الإجراءات الأحادية فى أزمة سد النهضة
المزيد
إنفوجراف
تزوير ومخدرات.. التحقيقات تكشف أسرار حادث قطاري سوهاج (إنفوجراف)
أسبوع الانتصارات الكبرى
10 محاور مغلقة لنقل المومياوات الملكية اليوم
22 مومياء.. ملوك مصر فى « الموكب الذهبى»
نجم الساعة
كل ما تريد معرفته عن ياسين السقا.. رفض الاحتراف فى أتلتيكو مدريد ولا يشبه والده
منوعات
توقيف 20 شخصًا يهربون مهاجرين من المغرب إلى إسبانيا
البرازيل: أغلبية مرضى الرعاية المركزة بسبب كورونا تحت سن الأربعين
فرنسا تتيح التطعيم ضد كورونا لمن تزيد أعمارهم على 55 عاما
ماليزيا: لقاح سينوفاك آمن لكبار السن
المزيد
أيام زمان
«سابلي ألف جنيه في الكانتين» كيف ساند الزعيم حاتم ذو الفقار في محنته؟
«وصفها بالفتاة اللعوب».. أسرار خلافات شادية مع موسيقار الأجيال
«هفتح ورشة ميكانيكا».. كيف كادت سعاد حسني تتسبب في اعتزال أحمد مظهر؟
ماذا عندك يا مرسي.. كيف اكتشف شاعر الأغنية نفسه عبر قصيدة رثاء؟
المزيد
مقالات الرأي
ماجد حبته
الحقوقيون والسد الإثيوبى
مؤمن المحمدي
يعنى إيه «رأى»؟
د. منى حلمى
أبريل والسفر إلى أمى «نوال» لاحتضانها تحت التراب إلى الأبد
مؤمن المحمدي
الدوبلير
المزيد
الثقافة
خليل عز الدين: ديواني المرشح لجائزة الأبنودي كتبته في 6 سنوات
حبيبة الزين: فرحت بوجودي في جائزة تحمل اسم «الأبنودي»
«كتب الفراعنة فى عالم الآخرة».. أحدث إصدارات هيئة الكتاب
بعد فوزه بجائزته.. إسلام حمادة: الأبنودي كبيرنا الذي علمنا الشعر
المزيد