كهربا ضيف أولى حلقات برنامج المقالب «خمس نجوم» على «MBC مصر»

في أولى حلقات برنامج المقالب الكوميدي "خمس نجوم"، الذي تعرضه قناة "MBC مصر" في تمام التاسعة مساءً، يستقبل البرنامج لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر محمود عبد المنعم كهربا، حيث يتعرض للكثير من المواقف المُثيرة والمُفاجآت غير المتوقعة.برنامج "خمس نجوم"، يجمع لأول مرة معًا النجوم غادة عادل، نور، كريم فهمي، مُصطفى قمر، محمد الشرنوبي، حيث يُقدمون حلقات كاميرا خفية بأسلوب غير تقليدي ضمن أماكن مختلفة، مما يُفجّر الكثير من المواقف المضحكة. وينضم إلى النجوم الخمس أحد نجوم الفن والرياضة والإعلام في كل حلقة.يُعرض برنامج "خمس نجوم" على" MBC مصر" يوميًا في رمضان، وتُعرض هذه الحلقة الإثنين 12 إبريل 2021الساعة 9:00 مساء.