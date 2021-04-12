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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«الأعلى للجامعات» يتسلم مشروع الفاعلية التعليمية بتربية سوهاج

الإثنين 12/أبريل/2021 - 11:37 ص
الدكتور أحمد عزيز
الدكتور أحمد عزيز عبد المنعم رئيس جامعة سوهاج
محمود عبد العال _ مصطفى علم الدين
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استقبل الدكتور أحمد عزيز عبد المنعم رئيس جامعة سوهاج، أعضاء لجنة إدارة المشروعات التابعة للمجلس الأعلى للجامعات، والتي ضمت كل من الدكتور محمد سلامة، والدكتور محمد الشاذلي، والدكتور أحمد عبدالوهاب، وذلك لتسلم مشروع الفاعلية التعليمية بكلية التربية البالغ تكلفته 2 مليون و700 ألف جنيه، بحضور الدكتور خالد عبداللطيف عميد كلية التربية، الدكتور عماد صموائيل والدكتور حسين طه وكيلا الكلية، الدكتور أحمد الخطيب مدير الجودة بالجامعة، الدكتور محمد عبدالله مدير الجودة بكلية الطب البيطري، والدكتور محمد ناجح مدير الجودة السابق بكلية التربية.

وقال الدكتور أحمد عزيز، أن تنفيذ مشروعات الفاعلية التعليمية بكلية التربية، يأتي في إطار الحرص على تنفيذ الخطة الإستراتيجية للجامعة لتأهيل جميع الكليات للحصول على الجودة والاعتماد الأكاديمي، وتطوير العملية التعليمية بوجه عام، موضحًا أن المشروع مواكب لظاهرة التحول الرقمي، ويسهم في اعتماد 4 برامج جديدة بالكلية، منها برنامج اللغة العربية، اللغة الانجليزية، اللغة الفرنسية، وعلم النفس، موجهًا شكر لإدارة المشروعات بوزارة التعليم العالي لتقديمها الدعم المالي لتطوير البيئة التعليمية، وتنفيذ خطط التحسين والتطوير المستمر للارتقاء بالفاعلية التعليمية للوصول بمستوى الخريجين للمنافسة في سوق العمل المحلي والإقليمي.

ومن جانبه قال الدكتور خالد عبداللطيف، أن اللجنة قامت بالتوقيع باستلام المشروع بكلية التربية، والمكون من 6 معامل و14 قاعة دراسية، بتكلفة اجمالية 2 مليون و700 ألف جنيه، منها 700 ألف جنيه دعم من الجامعة، مجهزين وفق شروط ومواصفات الجودة والاعتماد منها معمل اللغات، معمل الاقتصاد المنزلي، معمل تدريس العلوم، معمل تكنولوجيا التعليم، معمل تدريس العلوم، ومعمل التعلم الإلكتروني.

جدير بالذكر أن اللجنة قامت بعمل زيارة لكلية التربية تفقدت من خلالها المعامل والفصول الدراسية الخاصة بمشروع الفاعلية التعليمية.

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