قناة أردنية: إحالة ملف «قضية الفتنة» إلى المدعي العام

أعلنت قناة المملكة الأردنية، اليوم الإثنين، إحالة ملف قضية "الفتنة" إلى المدعي العام، حسبما أعلنت قناة "العربية" الإخبارية في نبأ عاجل.وأضاف مراسل "المملكة"، أن "مسألة الأمير حمزة ستحل ضمن إطار الأسرة الهاشمية".وكان العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، وجه الأربعاء الماضي، رسالة إلى الشعب الأردني حول التطورات الأخيرة، وقال "أتحدث إليكم اليوم، وأنتم الأهل والعشيرة، وموضع الثقة المطلقة، ومنبع العزيمة، لأطمئنكم أن الفتنة وئدت، وأن أردننا الأبي آمن مستقر، وسيبقى، بإذن الله عز وجل، آمنا مستقرا، محصنا بعزيمة الأردنيين، منيعا بتماسكهم، وبتفاني جيشنا العربي الباسل وأجهزتنا الأمنية الساهرة على أمن الوطن".