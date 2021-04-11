9 قتلى في هجوم لميليشيا كوديكو بالكونغو الديمقراطية

لقى 9 أشخاص مصرعهم في هجوم شنته ميليشيا كوديكو (تعاونية تنمية الكونغو) على ثلاث قرى في مجموعة تولوا في إقليم دجوجو وإضرام النار في أربع سيارات، حسبما ذكرت اليوم الأحد الإذاعة المحلية.وأضافت الإذاعة أن المعارك بين الجيش وعناصر الميليشيات ما زالت مستمرة منذ مساء أمس السبت، وطلب الجيش تدخل بعثة الأمم المتحدة في جمهورية الكونغو الديمقراطية "مونوسكو" لدعمه.يذكر أن منطقة دجوجو تقع على بعد 60 كم نحو شمال بونيا مركز مقاطعة إيتوري، في هذه المنطقة، يتّهم المجتمع المدني المحلي عناصر ميليشيا كوديكو المنقسمة إلى فصائل عدة، باستغلال الذهب بشكل غير قانوني.وفي فبراير الماضي طردهم الجيش من محلّة مونجولو في منطقة دجوجو، حيث كانوا يحاولون السيطرة على مواقع تعدين تعود إلى شركتي تعدين في المنطقة.