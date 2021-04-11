«لم يلق عليه السلام».. أستاذ جامعي يضرب زميله في جامعة المنوفية

في واقعة غريبة تمثل انتهاكًا صارخًا للقيم والأعراف الجامعية التي يجب أن يتحلى بها أساتذة الجامعات، أقدم الدكتور سعيد شوقي، رئيس قسم اللغة العربية بكلية الآداب جامعة المنوفية بالتعدي بالضرب على زميله الدكتور محمد مرتضى صادق، عضو هيئة التدريس.وكشف شهود عيان، لـ«الدستور»، عن تفاصيل الواقعة التي بدأت بذهاب الدكتور سعيد شوقي، رئيس قسم بآداب المنوفية إلى مكتب الدكتور محمد مرتضى، المدرس بالقسم وانهال عليه بالسب وصفعه «بالقلم» وكَال له اللكمات، مهددًا إياه بأعلى صوته: "أنا بقى هاخد حقي بإيدي منك".وقال أحد شهود الواقعة إن رئيس القسم المذكور استشاط غضبًا، لأن المعتدى عليه بالضرب مر من أمام مكتبه ولم يلق عليه السلام".بدوره، تقدم الدكتور محمد مرتضى بشكوى إلى عميد الكلية الدكتور أسامة مدني، يطلب فيها رفع الأمر إلى إدارة الجامعة للتحقيق في الواقعة التي تمثل انتهاكًا للأعراف والتقاليد الجامعية التي يجب أن تسود بين أساتذة الجامعات وتعد نموذجًا للحالة المتردية التي وصلت إليها الجامعات المصرية، كما قام بتحرير محضر حمل رقم 21 4608 جنح بندر شبين الكوم القسم.