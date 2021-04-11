تعذر رؤية الهلال فى السعودية.. ورمضان الثلاثاء

تعذر رؤية هلال شهر رمضان، مساء اليوم، في مرصد تمير بالمملكة العربية السعودية.وفي مصر حدد الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، موعد رؤية هلال رمضان لعام 1442 هجرية، وفق الرؤية الشرعية استجابة لحديث النبي صلي الله عليه وسلم، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، مساء اليوم الأحد 29 من شهر شعبان 1442هجرية، والذى الموافق يوم 11 إبريل 2021.وقال فضيلة المفتي إن رؤية هلال رمضان خاضعة للعلم اليقيني، والذى يقول به علماء الفلك وعلماء الحساب، ومضيفًا نحن نعتمد على ذلك اعتمادًا كبيرًا في شق، وفى شق آخر نضم إلى هذا العلم قضية شرعية، والكل يدور في فلك الشرع.