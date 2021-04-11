البرلمان الإيراني: شكوك في تخريب متعمد وراء حادث «نطنز»

كشف أحد نواب البرلمان الإيراني في نبأ عاجل، اليوم الأحد، عن شكوك في تخريب متعمد وراء حادث منشأة نطنز النووية.وأعلن المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالوندي أن شبكة توزيع الكهرباء في منشأة نطنز النووية وسط إيران تعرضت لحادث فجر اليوم الأحد.وقال كمالوندي في تصريح لوكالة أنباء "فارس" إن مجمع أحمدي روشن لتخصيب اليورانيوم في نطنز تعرض لحادث فجر اليوم الأحد، مؤكدًا على عدم وقوع إصابات بشرية أو تلوث إشعاعي نتيجة للحادث.كما أضاف أن التحقيقات جارية لمعرفة الأسباب المؤدية للحادث، وسيتم الإعلان عنها في وقت لاحق.