ترامب يعلن دعم حزبه الجمهورى للفوز فى انتخابات الكونجرس العام المقبل

قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب خلال مأدبة عشاء أقامها بناديه في ولاية فلوريدا لمانحي اللجنة الوطنية الجمهورية الذين يمضون مطلع الأسبوع الجاري في مدينة بالم بيتش، إنه يستعد لإعداد مسار الحزب في المستقبل، وأنه سيساعدهم في الفوز بانتخابات الكونجرس العام المقبل، وفقا لنص كلمته للمجموعة اطلعت عليه رويترز.وقال ترامب: "نجتمع هنا الليلة للحديث عن مستقبل الحزب الجمهوري - وما يتعين علينا فعله لوضع مرشحينا في مسار نحو الفوز".وأضاف قائلا "أقف أمامكم الليلة وكلي ثقة في أننا سنتمكن في 2022 من استعادة مجلس النواب وسنسترد مجلس الشيوخ. ثم في 2024 سيفوز مرشح جمهوري بالبيت الأبيض".وقال الرئيس الأمريكي السابق إن أي حديث عن خططه الخاصة ستنتظر حتى بعد انتخابات نوفمبر 2022.