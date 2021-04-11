غرفة السياحة تنظم دورة تدريبية حول خدمة العملاء

أعلنت غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة عن فتح باب الاشتراك للعاملين بشركات السياحة في برامج تدريبية أونلاين عبر برنامج Meeting Zoom.ومن المقرر أن تنظم الغرفة دورة تدريبية فى 15 أبريل فى خدمة العملاء Service customer، وستقدم الغرفة خلال الدورة مهارات التواصل للعاملين مع العملاء ومعرفة احتياجات العميل والتصرف السريع في حالة وقوع أى مشكلة مع العملاء.وقدمت الغرفة طوال الفترة الماضية العديد من الدورات التدريبية التى تؤهل العاملين بشركات السياحة، والتعرف على تطورات صناعة السياحة والتحدث بآليات العصر الحديث والتكنولوجيا، وامتلاك الأدوات المناسبة الأمر الذي يصب في زيادة الحركة السياحية الوافدة إلى مصر.يشار إلى أن الغرفة قد خصصت ميزانية لتدريب وتأهيل العاملين بشركات السياحة.