رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 11 أبريل 2021 الموافق 29 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

غرفة السياحة تنظم دورة تدريبية حول خدمة العملاء

الأحد 11/أبريل/2021 - 12:52 ص
غرفة شركات
غرفة شركات
رامى حسين
طباعة
أعلنت غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة عن فتح باب الاشتراك للعاملين بشركات السياحة في برامج تدريبية أونلاين عبر برنامج Meeting Zoom.

ومن المقرر أن تنظم الغرفة دورة تدريبية فى 15 أبريل فى خدمة العملاء Service customer، وستقدم الغرفة خلال الدورة مهارات التواصل للعاملين مع العملاء ومعرفة احتياجات العميل والتصرف السريع في حالة وقوع أى مشكلة مع العملاء.

وقدمت الغرفة طوال الفترة الماضية العديد من الدورات التدريبية التى تؤهل العاملين بشركات السياحة، والتعرف على تطورات صناعة السياحة والتحدث بآليات العصر الحديث والتكنولوجيا، وامتلاك الأدوات المناسبة الأمر الذي يصب في زيادة الحركة السياحية الوافدة إلى مصر.

يشار إلى أن الغرفة قد خصصت ميزانية لتدريب وتأهيل العاملين بشركات السياحة.

موضوعات متعلقة

تعرض مصر لكتل هوائية سامة من غاز ثاني أكسيد الكبريت؟.. الحكومة توضح

حالة الطقس اليوم السبت 10 أبريل 2021 فى مصر

لا إخطار رسميًا.. تفاصيل موعد عودة الطيران بين مصر والسعودية

كل ما تريد معرفته عن ياسين السقا.. رفض الاحتراف فى أتلتيكو مدريد ولا يشبه والده


الصور

image description

وكيل صحة دمياط يتفقد أقسام العزل بمستشفيات المحافظة (صور)

image description

تكريم الطلاب المتفوقين أبناء مركز الإبداع العلمي بدمياط

image description

سكرتير مساعد دمياط يقوم بجولة تفقدية لكورنيش السرو (صور)

image description

احتفالات المصريين بقدوم شهر رمضان في الخيامية (صور)

image description

مياه أسيوط: استمرار عمليات الإحلال والتجديد بالمحافظة

الأكثر قراءة

تعرض مصر لكتل هوائية سامة من غاز ثاني أكسيد الكبريت؟.. الحكومة توضح

أمطار ورياح.. «الأرصاد» تكشف حالة الطقس حتى الخميس

الباز: نحن دعاة سلام ولا نجور على حق أحد ولكن الحرب واردة

«انتقاما لشرفه».. سائق يقتل مسجل خطر حاول اغتصاب زوجته في الشارع بالمنوفية

إنفوجراف

image description

أسبوع الانتصارات الكبرى

image description

10 محاور مغلقة لنقل المومياوات الملكية اليوم

image description

22 مومياء.. ملوك مصر فى « الموكب الذهبى»

image description

أنا المصري.. المشاركين في حفل نقل المومياوات (إنفوجراف)

نجم الساعة

كل ما تريد معرفته عن ياسين السقا.. رفض الاحتراف فى أتلتيكو مدريد ولا يشبه والده

منوعات

تردد القنوات الدينية في شهر رمضان ٢٠٢١

أوغندا تفقد 58 طبيبا وممرضا فى عام بسبب كورونا

آلاف يحتجون في بلجراد مطالبين الحكومة بوقف التلوث

إجازة شم النسيم.. الموعد وطرق الاحتفال فى رمضان 2021

أيام زمان

«يا صالح أفندي».. حكاية موسيقار الأجيال مع صاحب «ليه يا بنفسج»

«القاهرة - كابول».. الحياة السرية لقادة التطرف في الكهوف والجبال

أهل الفن يجيبون.. لو نفيت إلى جزيرة فماذا تحمل معك؟

يحلم بتجسيد الملك فاروق ومحمد علي.. اعترافات يحيى الفخراني

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
الدوبلير
ماجد حبته
دمية الإخوان.. ورئيسان تونسيان
د.أحمد الخميسى
يا ملطشة القلوب
د.كريمة الحفناوى
الهيئة الإنجيلية والمعايير الأخلاقية لدعم العيش المشترك
المزيد

الثقافة

«خطوط وظلال» تطرح النسخة العربية لـ«العين المحايدة»

«العمارة وطبيخ الصعايدة».. إصداران جديدان للدراسات الشعبية بقصور الثقافة

قصر ثقافة أحمد بهاء الدين بأسيوط يحتفل بيوم اليتيم

قصور الثقافة تحتفى بيوم اليتيم بالوادى الجديد