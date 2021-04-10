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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

مواعيد عرض مسلسل موسى لمحمد رمضان وأبرز أحداثه في رمضان 2021

السبت 10/أبريل/2021 - 11:05 م
موسى
موسى
منار إبراهيم - حسن أمين
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يحظى الفنان محمد رمضان بقاعدة جماهيرية كبيرة، جعلته يتصدر قائمة الأكثر بحثًا على موقع محرك البحث العالمي جوجل، وذلك بسبب استفسار جمهوره على موعد عرض مسلسله الجديد "موسى" الذي يخوض به السباق الرمضاني المقبل، ومعرفة قنواته الناقلة له.

مواعيد عرض مسلسل موسى لمحمد رمضان

وتنطلق أولى حلقات مسلسل موسى للفنان محمد رمضان يوم الثلاثاء الموافق 1 رمضان، وذلك بعد الفطار على قناة دي ام سي الفضائية ويعرض بعدها بساعتين على قناة dmc دراما، على أن يعرض في تمام الساعة الثامنة على شاشة قناة mbc، ويذاع المسلسل على قنوات mbc1، وابوظبي وmbc عراق قناة دبي الفضائية وقناة رؤيا حيث يعرض في توقيتات مختلفة على مدار اليوم إضافة إلى ذلك سيتم عرضه عبر منصتي Shahid watch it.

أبرز أحداث مسلسل موسى في رمضان 2021

ويجسد الفنان محمد رمضان خلال أحداث مسلسل "موسى" دور شاب يتعرض للقهر منذ طفولته حيث يتوفى والده في سن صغير ويترك له أخوته ليتولى مسئوليتهم، ووتوالى الأحداث في فترة الستينات ويبحث في الوقت نفسه عن شقيقته التي اختفت في ظروف غامضة، كما تتضمن قصة المسلسل العديد من المفاجآت والأحداث الشيقة المتميزة والتي تدور في حقبة الخمسينات والستينات أثناء الحملة الفرنسية على مصر.

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فريق عمل مسلسل "موسى" في رمضان 2021

ويشارك في بطولة العمل بجانب محمد رمضان كل من سمية الخشاب، عبير صبرى، رياض الخولي، سيد رجب، صبرى فواز، منذر رياحنة، هبة مجدى، فريدة سيف النصر، عارفة عبدالرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبدالخالق وعدد آخر من الفنانين، وتأليف ناصر عبدالرحمن، وإخراج محمد سلامة، وإنتاج شركة سينرجى، ويقوموا بتصوير العمل ما يقرب من 16 ساعة بشكل شبه يومي لانهاء كافة مشاهد العمل خلال الاسبوع الاول من الشهر الكريم.

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