استقالة وزيرة العمل في تشيلي بسبب فشل تعديلات نظام المعاشات

قدمت وزيرة العمل التشيلية ماريا خوسيه زالديفار، استقالتها، اليوم، إلى الرئيس سيباستيان بينيرا، الذي قبلها وأعلن تعيين النائب باتريسيو ميليرو خلفا لها.ووفقا لوكالة أنباء جنوب الأطلنطي، اليوم، أعرب الرئيس سيباستيان بينيرا عن تقديره لجهود الوزيرة المستقيلة زالديفار في محاولة إصلاح نظام التقاعد وتحسين مزايا الملايين من المتقاعدين الحاليين وفي المستقبل.وأضاف أن الحكومة ستعمل على إرساء الأسس لنظام تقاعد أكثر عدلا وأكثر دعما مع توفير معاشات تقاعدية أفضل.بينما أعربت أدريانا مونيو رئيسة مجلس الشيوخ في تشيلي عن استيائها بسبب صعوبة العمل مع حكومة تغير وزرائها كل ثلاثة أشهر، على حد قولها.