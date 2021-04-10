افتتاح أمانة حزب العدل بكفرالشيخ

افتتح عبدالمنعم إمام رئيس حزب العدل وعضو مجلس النواب، وإسلام بهي الدين يوسف أمين حزب العدل بمحافظة كفرالشيخ، المقر الرئيسي للحزب بالمحافظة بتقسيم المحاسبين، بمدينة كفر الشيخ، في حضور لفيف من الشخصيات العامة بالمحافظة، وفي مقدمتهم محمد منير المحامي بالنقض، وحسام جاد المرشح السابق لانتخابات مجلس النواب، ورجلا الأعمال إكرامي حمدي، وأحمد الدكروري.يأتي افتتاح المقر في إطار التوسع الجغرافي والإقليمي لحزب العدل في كافة المحافظات.