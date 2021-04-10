التحريات في اتهام سائق بهتك عرض فتاة بالهرم: حاول الهرب والأهالي ضبطوه

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة تفاصيل محاولة سائق توك توك هتك عرض فتاة أثناء سيرها بالشارع في الهرم.وكانت مباحث الجيزة بقيادة اللواء محمد عبدالتواب مدير الإدارة العامة للمباحث الجنائية، قد تلقت بلاغا بوقوع جريمة هتك عرض فتاة كانت تسير في المريوطية، فانتقلت قوة أمنية من قسم شرطة الهرم إلى مكان الحادث وألقي القبض على المتهم وبمواجهته أمام العميد طارق حمزة رئيس قطاع غرب الجيزة اعترف بجريمته.وأشارت التحريات أن المتهم تتبع المجني عليها لمدة قاربت على ٥٠ ثانية حتي اقترب منها وامسك بجسدها، واضافت التحريات أن الفتاة عندما استغاثت طارده الأهالي للإمساك به إلا أنه حاول الهرب ولكنهم تمكنوا من ضبطه وتسليمه للشرطة.وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول قيام سائق التوك توك بالإمساك بالفتاة، وهتك عرضها داخل التوك توك، والاستماع لأقوال الشهود في الواقعة للوقوف على أسباب وملابسات الحادث.كما أمرت النيابة بحجز المتهم ٢٤ ساعة لحين ورود تحريات المباحث حول الواقعة.واستمعت النيابة لأقوال الفتاة، الذي أكدت أن السائق هتك عرضها داخل التوك توك واستغاثت بالمارة وتمكنوا من الإمساك به أثناء محاولته الهرب، وتم ضبطه.تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.