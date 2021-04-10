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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«التعليم» تعلن عن انتهاء تصفيات مسابقة العلوم والهندسة «ISEF»

السبت 10/أبريل/2021 - 02:37 م
مسابقة العلوم والهندسة
مسابقة العلوم والهندسة
نورهان عبدالرحمن
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أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن انتهاء فعاليات التصفيات المحلية في مسابقة العلوم والهندسة "ISEF"، والتي تعد من أقوى المسابقات الدولية في مجال العلوم والهندسة للباحثين في مرحلة التعليم ما قبل الجامعي، من سن 14 إلى 21 عامًا.

وأوضحت الوزارة، أن هذه المسابقة تعتمد على امتلاك مهارات البحث العلمي، للوصول لمشروع جديد يساهم في حل مشكلة في إحدى المجالات العلمية، من خلال اتباع منهجية البحث العلمي الصحيحة.

وأكدت الوزارة أنه نظرًا لظروف جائحة كورونا، تم تنظيم المسابقة عن بعد "online" حفاظًا على سلامة الطلاب المشاركين، حيث تم تصميم بيئة تكنولوجية؛ لرفع المشروعات والعروض التقديمية والفيديوهات، كما تم تدريب الطلاب والمنسقين على استخدام تلك البيئة.

وأشارت الوزارة إلى أنه تم اختيار الطلاب للتمثيل الدولى، من خلال العديد من المسابقات التمهيدية والمحلية التى تجرى فى جميع ربوع مصر، وتشارك فى تنظيمها مراكز التطوير التكنولوجي على مستوى المحافظات، حيث تصعد أفضل المشروعات العلمية للتنافس مرة أخرى على مستوى الجمهورية من خلال ثلاثة معارض، كل معرض يضم عددًا من محافظات مصر، وهى معارض: القاهرة والصعيد، وتنظمهما الإدارة العامة للتعليم الإلكتروني بقطاع الجودة وتكنولوجيا المعلومات، ومعرض الإسكندرية وتنظمه مكتبة الإسكندرية؛ ليتم اختيار أفضل 12 مشروعا للاشتراك فى المسابقة الدولية، والتى تعقد فى الولايات المتحدة الأمريكية فى شهر مايو من كل عام، وقد شاركت مصر في هذه المسابقة مرات عديدة فى السنوات الماضية وحققت مراكز متقدمة.

وأوضحت الوزارة أن فعاليات المعرض النهائي عُقدت في الفترة من 18 إلى 25 مارس الماضي، فضلًا عن استعراض المشروعات افتراضيًا، والتحكيم من قبل أساتذة من عدة جامعات لعدد 202 مشروع و310 طلاب مشتركين بالمسابقة، بالإضافة إلى اشتراك 48 محكمًا وعقد أكثر من 600 جلسة تحكيم.

وقالت إنه من المقرر إقامة معسكر للطلاب الفائزين؛ لإرشاد الطلاب علميًا، ورفع مهارات التواصل وتمكينهم من عرض مشاريعهم بكفاءة فى المعرض الدولى والذى سيعقد هذا العام عن بعد.

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