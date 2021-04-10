الرئيس العراقى يستقبل أبو الغيط فى قصر السلام

استقبل الرئيس العراقى برهم صالح، اليوم السبت، الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، فى قصر السلام.وفى وقت سابق من اليوم، قال وزير الخارجية العراقى فؤاد حسين، بحثت مع أبو الغيط وضع المنطقة وعلاقة العراق بالجامعة العربية.كما بحث حسين وأبو الغيط، نتائج زيارات العراق الخارجية، وفقا لوكالة الأنباء العراقية.من جانبه، أكد أبو الغيط أن الجامعة تدعم العراق بكل تطلعاته،مشيرًا الى أن الجامعة ستستضيف القيادة العراقية قريبا.ووصل أبو الغيط فى وقت سابق من اليوم إلى العاصمة بغداد فى زيارة رسمية.